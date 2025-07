Participante del Desafío Siglo XXI se realizó impresionante herida tras prueba de sentencia y muerte

En la noche de este jueves, se llevó a cabo el desafío de sentencia y muerte en la nueva temporada del Desafío del Siglo XXI. Durante el transcurso del capitulo, el equipo Gamma logró su primera victoria tras venir atravesando un ciclo bastante difícil que dejó como eliminada a Isa. Los ganadores decidieron enviar los dos chalecos de sentencia a la casa Alpha.

PUBLICIDAD

Puede leer: Hijo de Juan Pablo Ángel sufrió fuerte complicación de salud en El Desafío; no podía respirar

Eleazar fue la encargada de seleccionar los sentenciados de la semana, esto por ser el capitán de Alpha, así escogió a Juan y a Sathya. Ante esto, la deportista demostró su inconformidad, para después levantarse para ponerse la prenda. Por otro lado, del Box Blanco, uno de los integrantes sufrió una caída que le dejo una profunda herida.

Se trata de Potro, quien no mostró ninguna molestia durante y después de la prueba, pero al regresar a la casa rosada acudió a sus compañeros para mostrarles la grave herida que le quedó tras dos fuertes caídas que sufrió en el reto. El barranquillero se disponía a cruzar una soga de equilibrio cuando pisó mal y terminó en el piso, a pesar de que intentó sujetarse con las manos de algunas cuerdas; pero la caída le pasaría factura.

Le puede interesar: “El David Beckham colombiano”: así luce Juan David Posada del Desafío tras 20 años de su participación en el reality

En el momento en que le mostró a sus compañeros, todos mostraron impresión, pues la herida fue en el brazo e hizo que se levantara la piel completamente de esta zona. Esta no es la primera vez que un competidor resulta fuertemente herido, anteriormente le pasó a Isa, quien se pegó directamente en el rostro.

¿Quién renunció al Desafío Siglo XXI?

Se trató de Claudia, integrante de la casa Beta que renunció oficialmente a la competencia, así lo dio a conocer en el capitulo del día miércoles 23 de julio. La encargada de dar la noticia fue Andrea Serna, que le preguntó las razones a la participantes:“Decido irme, renunciar. Esto me ayudó a valorar más las cosas que uno realmente no le pone cuidado, tengo una cama, tengo comida, tengo a mi familia cerca y aquí aprendí eso, entonces sé que me voy con una enseñanza muy grande”,expresó Claudia.

Cabe resaltar que la participante expresó su malestar desde el primer ciclo del programa, que también la casa azul estuvo sin alimentos y antes de su renuncia también confesó que se sentía débil físicamente y no podía dar lo mejor de sí misma en las pruebas. Sin embargo, sus compañeros la tildaron de cobarde por no soportar más tiempo.