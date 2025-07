“Es reconocer esa mujer colombiana que se desaparece en el libro” actores de la adaptación de La vorágine

Una de las obras más importantes de la literatura colombiana y latinoamericana llega con su misticismo, crudeza y romance, a las pantallas. PUBLIMETRO conversó sobre esta nueva adaptación literaria que ya se encuentra disponible en HBO MAX.

PUBLICIDAD

Han pasado 101 años de haber sido publicada esta obra, obra que denunció de algún modo el olvido estatal, y cómo el hombre ha devorado la selva, ¿cómo conectar el presente con la adaptación audiovisual y la crudeza que retrataba José Eustasio Rivera en el libro?

Juan Pablo Urrego - Actor: Es fácil conectarse porque como tú lo mencionas, es una historia de hace 101 años y todavía hay abandono del Estado en ciertos lugares, todavía existen grupos armados al margen de la ley controlando estos lugares alejados, olvidados por el Estado. Todavía nos seguimos encontrando con muertes, con desapariciones. Entonces yo creo que es fácil conectarse porque estas cosas siguen pasando lastimosamente después de 100 años.

Nos habla de ese genocidio, de, como tú dices, cómo el ser humano empezó a extraer este caucho de los árboles, cómo empezó a desangrar la selva, pero la selva misma también los empezó a desangrar a ellos y los empezó a devorar. Es una historia muy potente, es una historia fuerte, es una historia de una denuncia, es una historia que nos refleja como sociedad, pero también es una historia de amor, es una historia de desamor, es una historia de relaciones humanas, es una historia que toca el tema de la deuda, el tema de la posesión, es una aventura. Entonces, el trabajo de la producción fue un trabajo muy bonito y un trabajo muy minucioso de traer esta obra literaria tan importante para nosotros los colombianos, para Latinoamérica y hacerla un poco más actual, cómo contar esta historia para que se entienda, porque tiene sus toques hablando en términos cinematográficos o de series, porque tiene un toque western, de películas del oeste, con nuestros vaqueros que son nuestros llaneros, entonces tiene un montón de ingredientes muy positivos también para que la gente pueda disfrutar de esta obra.

Jua

Juan Pablo Urrego habla de su protagónico en La vorágine Foto: Cortesía HBO MAX (HRD)

Al ser parte de una versión cinematográfica de este tipo, también hay una responsabilidad enorme, pero también muchas capas y verdades por descubrir de cada personaje, ¿cuáles fueron esas verdades que encontraste detrás de La turca?

PUBLICIDAD

Tatiana Ariza: Primero, la verdad era que no iba a ser la turca en La vorágine, yo estaba haciendo otro personaje, y cuando ya estaba en la selva ahí fue que dije ‘Dios mío, estoy en La vorágine haciendo la turca’. La turca tiene muchas capas como todos los personajes dela novela, porque además terminan siendo un reflejo del otro, que es súper interesante. Las verdades alas que le apostamos a la interpretación, y a lo que se quería mostrar sobre todo en el trabajo con el director, fue lo que significaba la turca: la deuda. Las deudas están hechas para ser pagadas, todos tenemos una deuda o la tienes tú con el otro o el otro la tiene contigo y la turca representa eso, representa la selva misma, se devora a todos los que estén ahí sin importar nada y se devora también a ella misma. La selva también le quita al gran amor de su vida, por lo tanto, es como si ella también estuviera penando en vida durante todo ese trasegar. La turca también trafica con almas, no se juzga, pero en esa época una mujer inmigrante, además como ella, que tuviera ese empoderamiento en la selva, que fuera esa emperatriz que manejara como solo ella lo pueda manejar, pues es absolutamente impresionante.

Actores hablan de La vorágine, la adaptación audiovisual de la obra de José Eustasio Rivera Foto: Cortesía HBO MAX (HRD)

Como acaba de mencionar Tatiana, la selva es un personaje más, que también se hace sentir, que grita, que se queja, que aclama, que llora, que sufre, ¿cómo entender toda esta narrativa que también se siente en el libro, sumado al imaginario individual que cada uno tiene de esta historia, pero en formato audiovisual?

José Lombana: Eso pasa en general con todas las adaptaciones de los libros, lo que tú estás leyendo y te imaginas que con tu propio conocimiento cada lector tendrá una biblioteca propia de imágenes, entonces tú estás leyéndote la vorágine o cualquier otro libro y tú te haces tu propia película, de lo que tú tienes por dentro, te haces tu propia película. El trabajo de nosotros fue armarnos nuestra propia película de la versión de la vorágine y esta versión es una versión bastante contemporánea, pero fíjate que tiene un elemento muy importante que no han tenido ninguna otra versión de la vorágine que ni siquiera tiene el libro, y es que obviamente por estar escrito y por ser letras de hace 100 años es bastante misógino, las mujeres quedan bastante desplazadas de la historia y nosotros a través de una investigación que se hizo en la producción, hizo una investigación de cómo vivirían esos personajes ¿qué estarían viviendo?, esas líneas de personajes que se desaparecen en el libro como Alicia y Griselda, se desaparecen en el libro y aparecen mucho después. Nosotros no podíamos dejar estas líneas al aire, y se escribieron esas líneas a través de una investigación de lo que pudo haber vivido esas mujeres a través de ser esclavizadas. Entonces, esta versión de la vorágine trae ese reconocimiento al poder femenino, al poder de la mujer de esa época, a esa colombiana que todavía sigue luchando como hace 100 años y como todavía sigue luchando por su sueño, por sacar a su familia adelante, por ser líder, así que se van a encontrar una Vorágine que no solamente cuenta la historia de que José Eustasio escribió con mucha dedicación, sino que también va a encontrar el esfuerzo por reconocer esa mujer colombiana que se desaparece en el libro, pero que nosotros la tenemos ahí supervigente en los ocho capítulos.