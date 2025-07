Piter Albeiro regresó a la cocina de ‘MasterChef’ para ayudar a los participantes

En una nueva jornada llena de retos gastronómicos, los participantes tuvieron a los huevos como ingrediente principal del reto de la noche de este 22 de julio, eso, más la inspiración de las madres en sus vidas, y con eso realizar una receta para pasar en limpio a la siguiente etapa del reality.

PUBLICIDAD

También puedes leer: Ella es la nueva novia de Fredy Guarín y a esto se dedica

Piter Albeiro regresó a ‘MasterChef’ 2025

Piter Albeiro llegó hasta el final de la competencia y se consagró campeón de la primera edición de MasterChef Celebrity Colombia en 2018. Ahora, siete años después, llegó a acompañar a los participantes para mejorar sus preparaciones. Y aunque los postres nunca fueron el fuerte del humorista, sí hizo un gran aporte a los platos de sal.

También puedes leer: Este es el tiempo de abstinencia necesario para convertirse en monja

En redes sociales, no dudaron en opinar sobre la visita del humorista al set, ya que recibió comentarios como: “La visita de Piter Albeiro no sumó ni resóo. NO LE APORTO NADA A NADIE!!!“, ”Donde Piter Albeiro diga algo más la caga JAJAJJAJA porque no dice nada?“.

A pesar de las críticas, uno de los momentos más emotivos del reality que tocó a los televidentes, fue ver frustrada a Valentina Taguado, ya que su postre de tres leches no salió cómo debía, por lo que no quedó satisfecha con su plato. Pero sin duda, el apoyo de sus compañeros fue fundamental para que se pudiera sentir un poco mejor.