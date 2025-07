Laura Stangl: Uniendo almas en ‘Fragmentos’, su álbum más personal y revelador

‘Fragmentos’, así tituló su nuevo álbum Laura Stangl que no solo es una muestra musical, sino que termina siendo un viaje de introspección frente a lo que ha sido como artista y como mujer. En principio, la caleña inició esta entrevista para Publimetro confesando que antes de dedicarse de lleno a la música, se encaminó por la medicina, evidenciando su pasión por temas de salud, pero también convertirse en ese puente para quienes padecen situaciones que alta gravedad.

Aunque para muchos la música y la medicina terminan siendo caminos opuestos, Laura lo define como un todo que le permitió encontrarse y conocer desde otros polos para llegar a construir lo que hoy es Laura Stangl: “Yo siento que a mí la medicina me marcó sobre todo en la forma en la que hago las cosas. Entonces, básicamente con mis productores tenemos protocolos. Cuando empezamos una canción, siempre es de la misma forma, elegimos el instrumento, siempre empezamos por el verso, luego el precoro, luego el coro, para así seguir revisando y darme cuenta también de todo lo que aprendí y que ahora lo hago desde la música es gratificante”.

Pero, el definir su esencia más allá de ser un cantante o médico termina siendo todo un reto, pero aprovecha para darle un vistazo a lo que ha atravesado y por ende, recordar aquellas influencias que la marcaron y que al sol de hoy siguen siendo su más grande inspiración: “Mi papá nació en Palmira, es supercaleño, y yo sí estudié en un colegio alemán en Cali. Entonces, siempre estuve rodeada de muchas culturas. Yo escuchaba pop en alemán, mi mamá amaba ‘The Beatles’ y yo empecé a amarlos, entonces el único disco en español que yo escuché mucho tiempo eran solo de Shakira.

Entonces, claro, cuando yo saco mi disco, mucha gente me dice, ‘No, ¿y qué referentes tienes del pop en español?’ Y yo siempre me quedo un poquito corta, porque tengo Jessie & Joy de referente, obviamente, Morat de referente, pero más que todo son Shawn Mendes, Blake Shelton y ahora llego con un disco de pop de cantautor, pero muy influenciado por el country, por el disco de Fearless de Taylor Swift”.

Como es evidente, para Laura termina siendo más que necesario mencionar a Taylor Swift, pues más allá del nivel sonoro con el que cuenta, este disco también marca un cambio frente a lo que es como artista, relacionándolo con la magia, curiosidad, felicidad y la destrucción de la juventud, que trae consigo cambios frente a sus otros trabajos musicales.

Sin duda, uno de los pilares de la caleña en medio de su carrera artística tiene que ver con la honestidad aquella que, según ella, está más que presente desde el lanzamiento de su primera canción y la que le debe a su público por reproducir cada una de sus canciones y llegar a conectar con las letras expresadas a lo largo de las mismas.

Este nuevo álbum ‘Fragmentos’, definido por ella como “nace del alma” es una propuesta íntima sobre varias situaciones personales que quiso retratar en cada una de sus canciones y rememorar aquella historia que tuvo trascendencia en su vida y aunque a otros les ocurre de manera diferente terminan conectando con sus canciones.

“Quería ser lo más honesta y abierta posible porque siento que es lo que yo le debo a la gente que escucha mi música, porque es que le da un rol tan importante a mi música en sus vidas, que lo mínimo que yo puedo hacer es lo mismo. También fue un viaje para mí porque quería aceptar que, por ejemplo, sentía que a veces daba una imagen de que todo estaba perfecto, que yo todo, que yo era superinteligente, que yo podía graduarme de medicina y hacer música y que era superfácil y la verdad yo sí tuve una época en la que me daba mucha ansiedad y tuve depresión porque que me preocupaba mucho por el resultado de las cosas y me tocó sanarlo en terapia y todo esto, es precisamente de lo que hablo el intro del disco. Fue como si les voy a mostrar cada fragmento de mí, que sea los más honestos, para mí abrirme al 100% era muy importante.

Pero más allá de cada una de las historias que se cuentan en este álbum ‘Fragmentos’, Laura también buscó demostrar su versatilidad a nivel musical y su deseo de seguir explorando musicalmente, pues cuenta con algo de trap, pop, country y hasta son cubano: “Este álbum me marcó, o sea, fue este álbum fue el primer capítulo a la versión de mí que yo soñaba hace muchos años ser”.

A lo largo de este proyecto musical y en medio del trabajo que existe detrás, la artista eligió aquella canción que terminó siendo su favorita y que espera que el público la reciba de la misma manera: “Creo que la primera canción que le dio sentido a todo el disco, fue Lego. Es una canción hermosa que habla de cómo te reconstruyes para volver a amar después de tener un corazón roto y al crear esta canción fue como, okay, este disco será hermoso”.

Aunque son pocos los detalles revelados por Laura sobre su próximo álbum que se encuentra en marcha, lo cierto es que sería un nuevo camino musical e introspectivo, pues espera que ‘Fragmentos’ y sus primeras canciones lleguen a todos los espacios posibles para el público, estando con la ilusión puesta en festivales, eventos, conciertos y por supuesto, tener su propio show en Bogotá.