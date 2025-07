La podcaster Tatiana Franco se alista para visitar Barranquilla con su show “Vos podés en vivo”

Luego de lograr sold out en Bogotá, Cali, Medellín, Bucaramanga, Neiva y Pereira, la periodista y podcaster Tatiana Franco continúa su gira nacional con su exitoso formato “Vos Podés en Vivo”, cuya próxima parada será Barranquilla, el próximo 24 de julio en el Teatro José Consuegra Higgins.

PUBLICIDAD

Para leer:Él es el famoso compositor caleño que estuvo detrás del verso de Shakira: “Sal-Piqué”

Este nuevo espectáculo nace del deseo de conectarse cara a cara con su comunidad, una que crece constantemente y que, según afirma, le pedía este encuentro tanto en la calle como en las redes sociales. Tatiana ha decidido que ya no basta con escucharse cada miércoles a través del podcast: ahora quiere mirar a los ojos a quienes la han acompañado en este camino.

“Vos Podés en Vivo” aterriza en Barranquilla: el fenómeno de Tatiana Franco que transforma vidas

“Vos Podés en Vivo” no es un podcast en vivo. Es un formato único en Colombia, un encuentro íntimo y poderoso que invita al público a confrontarse, desnudarse emocionalmente y descubrir su verdadero potencial. No importa si eres hombre o mujer, famoso o no, el objetivo es claro: inspirar y transformar vidas desde la autenticidad.

En el escenario, Tatiana se convierte en una guía emocional que, durante dos horas, invita a los asistentes a reflexionar, a reconocerse y a salir del teatro con una visión más clara y empoderada de sí mismos. Su propuesta busca abrir un espacio para la introspección colectiva y el crecimiento personal.

Con este nuevo formato, Tatiana Franco se consolida como una pionera en la creación de experiencias en vivo que van más allá del entretenimiento. Su apuesta es generar una conexión real y sincera con el público colombiano, y llevar su mensaje a cada rincón del país.

“Vos Podés en vivo” es un espectáculo imperdible producido por Grupo Alta Vista, una compañía especializada en artes escénicas, festivales de teatro, conciertos, danza, música, humor y espectáculos musicales, que reúne a talentosos artistas de todo el mundo. Actualmente, la organización presenta una variada programación cultural en el Teatro Astor Plaza, con propuestas aptas para todas las edades, en una experiencia artística que no te puedes perder.

PUBLICIDAD

Vos Podés: el podcast más escuchado de Colombia

Según el informe anual “Wrapped” de Spotify, el podcast “Vos Podés”, liderado por Tatiana Franco, se consolidó en 2024 como el más escuchado de Colombia, con un crecimiento del 2700% en audiencia. En tan solo año y medio al aire, ha logrado una expansión notable en México, Estados Unidos, España, Perú y otros países de Latinoamérica, proyectándose como uno de los podcasts más influyentes de la región para 2025.

Este formato de entrevistas íntimas a mujeres inspiradoras se emite cada miércoles y explora historias de vida marcadas por la resiliencia, la superación y el poder de transformar los desafíos en oportunidades. La conducción empática y respetuosa de Tatiana permite que muchas de sus invitadas revelen aspectos de su vida nunca antes compartidos en público. Por eso, Vos Podés se ha convertido en un espacio seguro y periodístico, donde las historias reales encuentran su voz.

Entre las invitadas figuran mujeres reconocidas como Greeicy, Lina Tejeiro, Alejandra Borrero, Majida Issa y Flora Martínez, así como muchas otras protagonistas anónimas que han tocado a millones de oyentes.

Cifras destacadas: