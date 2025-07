Yaneth Waldman reaccionó a las ofertas sexuales que recibe por redes sociales

Yaneth Waldman ha sido recordada como uno de los rostros más populares de la televisión colombiana, ya que por años llegó a ser el rostro de Muy buenos días, el programa matutino de RCN junto a Jota Mario Valencia y Laura Acuña, además de ser el cómico personaje de Katty Vanegas en Los Reyes.

En sus redes sociales, la actriz dejó ver los diferentes tipos de mensajes que recibe por parte de seguidores, entre ellos, algunos subidos de tono. Esto hizo que la actriz reaccionara e hiciera pública la situación.

Yaneth Waldman expone a quienes le envían mensajes íntimos a sus redes sociales

Lejos de mostrarse molesta, y con su humor cartacterístico, Yaneth publicó una cómica reacción ante los comentarios subidos de todo por parte de sus seguidores, esto, junto a la descripción: “Recibo muchos, muchísimos mensajes de estos 🤣🤣🤣. Hágame el favor”. Esto, más su cara de sorprendida, también generó reacciones entre sus amigos y seguidores.

“El colágeno te busca, no huyas”, “Diles que tú no vendes compotas!! Jajajaaja”, “Y a uno no le cae ni una gripa”. Y es que más allá del talento que ha destacado a Yaneth, parece que a sus 63 años, no le paran de llover más de un pretendiente que no duda en buscarla de alguna manera.

Yaneth Waldman y las secuelas que ha tenido la menopausia en su vida

En un reciente episodio del podcast Menopáusicas ¡y qué! mencionó cómo esta condición la estaba afectando en su vida cotidiana y vida en pareja con su esposo Claudio Pierri: “Me burlé mucho de mis amigas porque a mí me llegó tardía la menopausia. A las mujeres nos da vergüenza ir donde un médico y decirle: ‘Marica, no quiero tirar, algo me está pasando. La mucosa vaginal se baja, empieza la resequedad y duele (...) ”, señaló.

A pesar de los efectos en ella, mencionó que se siente segura consigo misma: "Me miro al espejo y me veo regia, fabulosa, llena de celulitis, lipodistrofia, pero me siento divina, poderosa“.