Participante de El Desafío reveló las delicadas complicaciones que tuvo su esposa para traer a su hija al mundo

Caracol Televisión ha sabido mantener su poderío en temas de realities con formatos como ‘El Desafío’, audiovisual que ya tiene 21 temporadas en su rodar, tiempo por el que han pasado cientos de superhumanos, algunos de ellos que se han metido en el corazón de la audiencia. Justamente uno de los más queridos de la entrega ‘XX’ dejó atónitos a sus seguidores al revelar las complejidades que sufrió su pareja para traer a su hija al mundo.

Aunque Kevyn Rua y ‘Guajira’ se convirtieron en la sensación de ‘El Desafío XX’ al ganarse los $1.200 millones de pesos por encima de Darlyn Giraldo y Sensei; hubo otros concursantes que cautivaron a los televidentes con su comportamiento y manera de ver la vida. Es el caso de Vittorio, el protagonista de este artículo, mismo que recientemente reveló la alegría que siente en el pecho por la llegada de su hija Antonia al mundo.

Para mayo del año en curso, este coach en salud le dio el sí en el altar a Melissa Hernández, mujer a la que ‘Vito’ conoció mientras entrenaban juntos en un reconocido gimnasio, unión que el también ingeniero selló con un amoroso mensaje en su cuenta de Instagram, plataforma en la que expresó:

“Un día fue suficiente para que mi atención quedara atrapada en ti, me levanté la ‘monita’ más mamacita del Smartfit de la 80. (...) Tres meses me confirmaron lo que ya sentía: quería que fueras mi compañera de vida. no había dudas, solo la certeza de elegirte e iniciamos nuestro compromiso. (...) Nueve meses tarda un alma en aterrizar a la tierra y 9 meses tardamos en unir las nuestras con la bendición de dios", manifestó en su momento.

Precisamente su perfil, en el que acumula 385 seguidores, fue testigo recientemente de la alegría de estos ‘tortolitos’ por el nacimiento de Antonia, bebé que nació tras varias complicaciones que enfrentó su mamita en sala de partos.

“Después de horas intentando el parto natural con asistencia y no fue posible por la existencia de dos miomas grandes que impedían la salida de Antonia. Tuvimos que tomar el camino de la cesárea fueron 4 días extremadamente difíciles sin dormir. Gracias Meli por ser tan fuerte y mantenerte luchando por lograrlo. Ahora inicia la aventura más grande de nuestras vidas. Las amo”, reveló Vittorio en una de sus historias.