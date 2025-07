Equipo Alpha del Desafío en crisis; las mujeres estallaron contra los hombres por “machistas”

Ya son más de 15 días los que lleva de emisión ‘El Desafío del Siglo XXI’ de Caracol TV, programa concurso que no solo ha dado de qué hablar por las difíciles pruebas que se han llevado a cabo y que ya dejaron a cinco personas eliminadas; también por las tensas situaciones que viven los grupos, especialmente en Alpha, donde las mujeres arremetieron contra los hombres por lo que consideran son actos machistas.

Pineda, Sathya, Magic, Dani y Cami, conforman la lista de eliminados de esta competencia y justamente esta última, quien fungía como capitana de Alpha y se sometió al castigo del corte de pelo, ha sido la que más ha ‘encendido la mecha’ en redes, por las entrevistas que ha concedido, una de ellas a la emisora La Kalle, en la que dio unas contundentes declaraciones en contra de sus compañeros hombres:

Camila El Desafío

“A los hombres les da durísimo que una mujer sea capitana, no les gusta, les da en el ego. Mi capitanía nunca fue mandar ni ser más, ni ser superior, a pesar de un problema que tuve en cuanto a los chalecos; pero en ningún momento fue esa la tónica“, afirmó CAMI.

Tras su salida Elazar tomó la batuta de Alpha, y en la noche del pasado 17 de julio les planteó a las mujeres la que considera es la estrategía que tiene para llevarlos a la victoria, misma en la que mantuvo su posición que indica que “los hombres han aportado más”; algo que no le gustó ni ‘poquito’ a sus compañeras:

“De aquí para allá la estrategia va a ser crucial y cuando hablo de estrategia es el orden en el que cada una sale a una prueba, la prueba en la que cada una participa. (...) En el momento en el que salga una prueba y no mande a una de ustedes no lo voy a hacer porque no sean buenas, lo voy a hacer porque ya vi que hay algunas que pueden ser más eficientes. (...) Nosotros somos fuertes y hemos hecho, lo que hemos hecho por los hombres”, afirmó Elazar.

“Yo no necesito que nadie me recuerde y me reconozca, la que se tiene que reconocer, soy yo, la que tiene que saber y confiar en mis capacidades, soy yo. Desde el primer día siento que los niños acá son muy machistas en sus expresiones. Las tres hemos sentido esa falta de reconocimiento, como si el equipo fuera fuerte por parte de ustedes y solo se la pasan hablando bien de las niñas de afuera”, fue la contundente respuesta de las ‘niñas’ especialmente de Manuela.