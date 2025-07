¿Indirecta para Cabal?, Mónica Rodríguez posteo sarcástico video con retoques estéticos en el rostro

Mónica Rodríguez es reconocida periodista y presentadora en los medios de comunicación colombianos. La presentadora duró años en las pantallas de la televisión, trabajando en importantes producciones como el recordado ‘Mujeres al Límite’ y ‘Día a Día’ del Canal Caracol y el más reciente Noticias Uno. Si bien actualmente Mónica no hace parte de ninguna cadena televisiva, ha optado por seguir trabajando en el ámbito digital, desde sus redes sociales y también en su canal de YouTube, donde continúa haciendo entrevistas y opinando sobre temas de cobertura social.

Hace unos días, Rodríguez posteó un video con un filtro que modificaba su rostro, desde sus labios, sus pómulos, hasta el tamaño de su dentadura. Durante el clip indicaba que “no se había hecho nada”: “yo me hago cosas super naturales para mi rostro, simplemente me puse un poco hidratación en los labios. Siempre he sido muy cachetona, entonces lo que hice fue sacarme un poquito de grasa en los pómulos” expresó sarcásticamente.

Este video coincidió con los retoques que se hizo la senadora María Fernanda Cabal, a quien en los últimos videos que ha posteado se le ha visto con modificaciones en el rostro, que la hacen lucir más joven.

El retoquito estético que cambió radicalmente de María Fernanda Cabal

Cabal luce más joven en sus últimos posts, lo que indicaría que se habría aplicado bótox, pero también realizó un cambio en sus labios, que lucen más llamativos. Más de uno ha dejado un comentario preguntándose cuál fue el procedimiento estético que se realizó.

“Debería ser ilegal abusar del bótox, los filtros y la política Nacional.“, ”Esta vieja que se hizo en la cara“, ”La mezcla de Bótox, cirugías estéticas, política y paramilitarismo deberían estar prohibidas...“, ”Hay que reconocer que esos retoques te dejaron on-point. Quedaste rica, sabrosa, toda MILF, toda bella. ¡Se te va!“, ”Mafe también se hizo un face lift igual que Petro."