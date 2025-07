Karina García, de ‘La casa de los famosos’, confesó cómo es su relación con la mamá de Altafulla, ¿discordia o cariño?

‘La casa de los famosos’ del Canal RCN llegó a su fin hace pocas semanas, dejando como ganador de los 400 millones a Altafulla, uno de los últimos competidores en ingresar al programa de entretenimiento. Pero, antes de que finalizara el ‘reality’ entabló un amorío con Karina García, otra de las participantes y ahora, en medio de su regreso a la realidad, su relación está mejor que nunca, tanto así que la paisa viajó hasta Barranquilla para conocerse a la familia de Altafulla y así oficializar su noviazgo.

En varias ocasiones las polémicas fueron las protagonistas luego de que Karina García y Altafulla fueron acusados de sostener relaciones sexuales, mientras que el resto de sus compañeros dormían, lo que terminó molestando a varios. A pesar de ello, siguieron adelante con su amorío, el cual se sostuvo con el paso de las semanas y la distancia que los separó.

Luego de que Altafulla cumplió con sus respectivos compromisos laborales tras llevarse el premio de los 400 millones, viajó a Medellín para estar con Karina y días más tarde, ambos viajaron a Barranquilla para conocer a la familia del participante. Aunque para aquel momento fueron pocos los detalles revelados con respecto a esta visita, lo cierto es que hace pocos días, Karina García estuvo haciendo parte de ‘Buen día, Colombia’, donde se refirió a su visita a la casa de su suegra:

“Ay, no, ella es una señora divina, de verdad, super elegante. Yo la saludé y no sé, yo sentí un poquito, no sé una cierta barrera, pero siento que es normal, tantas cosas que quizá escuchó de mí, pues la hace tener cierta prevención. Pero, pues, esperemos a ver que con el tiempo Doña Ross me quiera un poquito, pero dicen que en donde no lo quiere la suegra a uno ahí es”.

¿Cuáles son los planes de Altafulla, de ‘La casa de los famosos’ con los 400 millones de pesos?

En medio de la rueda de prensa con el ganador de ‘La casa de los famosos’ y recordando sus declaraciones durante su paso por el ‘reality’, Altafulla aseguró: “Yo en la cabeza nada más tengo mi música y me la vacilo porque ajá. Pero en mi cabeza desayuno, almuerzo y comida, música. Creo que eso es lo que haría y darles a mis papás un poco de lo que ellos me dieron a mí”.

Además de dejar claro que su principal enfoque es la música, Altafulla confesó que espera poder tomarse unos días de vacaciones con su familia, pero no a Europa, sino a otra ciudad de Colombia como Cartagena o Medellín. Sin dejar de lado, que otro de los proyectos también está enfocado en apoyar la iniciativa de su mamá, como lo es ayudar a los ‘perritos’ en situación de calle o que padecen algunos problemas de salud, ya que también este tipo de situaciones tocan su corazón, pero quien tiene la vocación es su progenitora.