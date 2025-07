El hondureño Key Key conquista la música: El fenómeno detrás de ‘Tengo un Plan’ y su nueva canción ‘Un Trip’

Con solo 8 años, Kemrri Miranda, hoy conocido como Key Key, encontró la música. Lo que empezó como un juego entre amigos, pronto reveló una faceta que compartía protagonismo con su otro gran sueño infantil: convertirse en un futbolista reconocido. A pesar de esa ambición deportiva, el propio artista confiesa que con el tiempo la música volvió a llamarlo con una fuerza innegable, marcando el inicio de una travesía que culminaría en una carrera que hoy conocemos.

Pero este proceso de crecimiento personal y profesional también estuvo cargado de esfuerzos, sobre todo por parte de su mamá, debido a las pocas oportunidades con las que contaban para aquel momento: “ya sea sacar un oficio, una carrera, algo, y veo que la música es una buena carrera. Una onda que te puedes hacer hasta viejo cantando. Es algo que no tiene límite a fecha de caducidad, siempre y cuando te mantengas vigente”.

Luego de varios ‘ires y venires’ en 2019, Key Key oficializó su carrera artística llegando a diferentes plataformas para demostrar su talento. Siendo esta una etapa de crecimiento y aprendizaje que lo llevó a explorar su esencia y demostrar sus raíces hondureñas, por esto en conversación con Publimetro nos habló de su más reciente lanzamiento y el impacto global que tuvo con su canción ‘Tengo un plan’.

¿Cómo nació esta nueva canción ‘Un trip’?

Siempre me han gustado las canciones románticas. Siempre mi mamá escuchaba Camila, escuchaba Prince Royce. Entonces, dije, voy a buscar una canción romántica que exprese diferentes emociones, pero que también nazca del corazón, para que la gente qué se disfrute este tema y se sientan identificados con una historia de amor que se dan en las parejas.

Me acuerdo de que en el tema de ‘Un trip’, en el instrumental, no sabíamos si hacerlo reggaetón, si hacerlo afro, entonces mezclamos y se dio este resultado que le ha gustado a la gente.

¿Cómo ha sido construir la esencia de Key Key?

Soy de Honduras, por los que no saben, soy hondureño, de la costa, de un pueblo garífuna, llamado Triunfo de la Cruz, ahí siempre el ámbito con la música siempre ha sido danza, siempre es caribeño. Ahí están todas las canciones, entonces mi esencia es el Caribe.

Además, siento que me he destacado por ser muy creativo, muy volátil y no me quiero quedar solo en el afro, de hecho siempre estoy intentando algo nuevo, algo porque me he dado cuenta de que las sonoridades a veces uno trae algo fresco, y bueno, eso es lo que comienza a gustarle a la gente y claro, siempre buscando que en cada sonido suena y siga siendo muy mío.

¿Cómo describirías el proceso de introspección y cuestionamiento que vives cada vez que creas una nueva canción?

Yo me la disfruto, me acuerdo el día que la grabé, me quedé escuchándola, la repetí varias veces buscando algo. Uno siempre se cuestiona sobre lo que hace, esto no sirve, lo voy a cambiar, o quiero hacerlo a mi manera, me gusta el sentido, compusiste bien, porque una cosa es escribir, otra cosa es componer, y entonar. Entonces uno escribe algo porque concuerda, pero a veces la rima no tiene mucho sentido, entonces siempre estamos trabajando.

Una de las canciones que más me cuestionaba es ‘Un Trip’, sobre todo por la estrofa que dice ‘estoy obsesionado de ti, me siento como enamorado de ti’, digo eso o no, porque hay palabras que la gente ya se las conoce mucho. Yo trato de hacer mis canciones así, con palabras que usamos a diario, más fácil, que logren crear una cercanía y al final logren cautivar al público.

¿En qué momento de su carrera llega esta canción ‘Un trip’?

Esta canción es un tesoro para mí, significa bastante sudor, lágrimas, sacrificio, esmero y esfuerzo, porque al final de eso se trata la música de también encontrarse y hacer disfrutar al público. También llega en un momento en que deseo lanzar nuevas canciones que sigan conocimiento mi talento, porque en cada una de ellas me dejo llevar por lo que yo siento, trato de respetar también el oído y lo que quiero darle al público en cada canción.

¿Qué crees que hizo que ‘Tengo un Plan’ resonara tanto con el público, a pesar de que no la veías como la canción destinada al éxito?

‘Tengo un plan’, un fenómeno musical me convirtió en un boom de Honduras. La gente no sabía de dónde yo era, pensaban que era colombiano, que era guatemalteco, todos menos hondureño. Esta canción nace porque yo estaba pasando por un mal momento, pues me acababa de separar de mi pareja, estaba solo y yo digo que a veces no hay mal, que por bien no venga. Esa soledad me sirvió para encontrarme, para darme el tiempo para mí.

Y yo siento que ‘Tengo un Plan’ no era la canción que nos iba a llevar al éxito, pero fue esa la que decidimos lanzar. Yo siento que hay otros temas que si posiblemente nos podrían llevar a otro nivel, porque ese es el objetivo superarme a mí a cada día más, mientras más pase el tiempo, superarme y seguir creciendo musicalmente.