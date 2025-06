¿'La Red’, ‘Lo Sé Todo’? Karina García o Melissa Gate, una de ellas presentaría programa de chismes

El pasado 9 de junio Colombia decidió que Andrés Altafulla debía ser el ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, llevándose así los $400 millones de pesos y el poder estar en el salón de la fama del formato junto a Karen Sevillano. Justamente la pareja del barranquillero, Karina García, está dando de qué hablar luego de que un reconocido programa planteara la posibilidad de tenerla como presentadora, puesto que se estaría luchando con Melissa Gate.

Luego de que se terminara el programa, tanto a Gate como a García les han llovido infinidad de ofertas laborales y son muchas las marcas que quisieran promocionar sus productos o servicios con ellas. Pero no se había visto que un canal de televisión pusiera en la mesa la posibilidad de tenerla a una de ellas dentro de sus talentos.

Los encargados de revolucionar las redes son los productores de ‘La Corona TV’ de City TV, formato dirigido por el ‘Gordito’ Ariel Osorio, quienes realizaron una publicación en Instagram en las que les preguntaron a sus fans si querían ver a algunas de las creadoras de contenido presentado, generando así una gran expectativa.

“Que se lo den a Karina, Melissa tiene proyectos internacionales y no se puede estancar en ese programa”, “Karina tiene tiempo libre, es mejor para ella. Melissa está full y no puedecomprometerse con alguien más”, “Melissa está para cosas más grandes”, “Que se lo den a Karina que ella está acostumbrada hacer la segunda opción”, y “Melissa no necesita gracias a Dios ya tiene compromisos internacionales y no se debe quedar en este país estancada”, fueron algunas de las reacciones.

¿Cuándo se estrena ‘Lo Sé Todo’?

Serje la presentadora de este formato, anunció el retorno de este programa de variedades para el próximo martes primero de julio, formato que será transmitido de lunes a viernes de 2:00 p.m a 4:00 p.m.

Justamente este horario ha dado de qué hablar, ya que en cierta medida le ayudará en cifras de rating a ‘La Red Caracol’, que es transmitido los fines de semana; ya que cabe acotar, que en antes ‘Lo Sé Todo’ era emitido de domingo a domingo.