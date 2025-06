Crudo Means Raw estrena ‘Reina valera’; un tributo honesto y profundo a la mujer que construye

Crudo Means Raw vuelve con una canción que no se lanza: se entrega. “Reina Valera” no busca aprobación ni viralidad. Llega como mandato espiritual y se presenta como un tributo honesto y profundo a la mujer que construye, que cría, que sostiene. No a la idealizada, sino a la real. A la de todos los días.

Escrita e interpretada por Fernando Bustamante Ramírez más conocido como Crudo Means Raw—, y producida junto al también colombiano Adán Naranjo, “Reina Valera” combina la lírica reflexiva de un MC que aprendió a rimar sin rendirse al ruido, con una vibra tropical que hace que el mensaje camine descalzo entre las emociones y los ritmos cálidos.

No es casual que la canción lleve por título el nombre de una de las traducciones más leídas de la Biblia. Crudo explica que la idea surgió al escuchar “angelitos” pidiéndole escribir palabras de amor a las reinas del Reino de Dios. Más que inspiración, fue una encomienda. Así nació esta carta sonora a la mujer tradicional: a la madre, a la compañera, a la que cocina con fe y reza con sabor.

Desde sus inicios en Medellín, Crudo Means Raw ha demostrado que no necesita disfrazarse de lo que no es para conectar. Fue de los primeros en combinar el rap con melodías que hablaban de calle y de conciencia, sin perder profundidad ni potencia. En “Reina Valera”, da un paso más: entrega un tema que no solo suena bien, sino que hace bien.

Esta canción está pensada para tocar fibras. Para decir lo que muchos callan: que la feminidad tradicional también merece poesía. Y que el hogar no es un lugar, sino una energía.