Los regresos eternos de los héroes de fantasía más queridos: ¿realmente son necesarios?

Gabriel García Márquez ya decía en Cien Años de Soledad que la nostalgia era una trampa de la que no se podía salir y Hollywood - y en general la industria del entretenimiento- no ha querido salir de esa habitación infinita que le da dinero fácil en el loop de recrear, en los códigos actuales (y muchas veces de maneras desastrosas) las producciones que mostraban que hubo tiempos mejores en producción y escritura de historias.

Ahora bien, lo que ofrecen en términos de fantasía si bien puede caer en ese facilismo, también ofrece la oportunidad de explorar nuevos lados de personajes más queridos o sus historias. Y esta es la promesa de estas sagas de fantasía tan queridas para estos próximos años. ¿Necesarias? Juzguen ustedes.

El Señor de los Anillos: salvando en el cine lo que el desastre de ‘Rings of Power’ dejó

Ninguna serie ha maltratado más la obra de Tolkien, y ha sido no solamente criticada por ello, sino por su pésima calidad ,como ‘Rings of Power’. Sus dos temporadas (y eso que se anunció una tercera) han dejado chorros de análisis de fallos de guión y continuidad, entre memes y otros nicknames a la posteridad, como el de ‘Guyladriel’. Es por eso que en la desazón que esta adaptación dejó, Warner llegó con una gran noticia para los fans: luego de la mixta ‘The War of Rohirrim’, con críticas hacia su Mary Sue, se estrenará, aparentemente, la precuela de la caza de Gollum ‘The Hunt for Gollum’ con la película que comenzó como un filme de un fanático independiente llamado Chris Bouchard.

Hay que recordar que en el libro de ‘La Comunidad del Anillo’, en el concilio de Elrond (y eso no sale en la película de Peter Jackson, quien sería productor de este filme), Legolas narra cómo Gandalf envía a Aragorn a buscar a Gollum (la criatura consumida por el Anillo Único por quinientos años) , y luego de una calamitosa travesía lo encuentra en las Ciénagas de los Muertos. De ahí, lo lleva al reino de Thranduil (sí, el padre de Legolas, interpretado magistralmente por Lee Pace en la trilogía de ‘El Hobbit’). Pero en un ataque de orcos la criatura escapa y les da a los servidores de Sauron el paradero del anillo, dando inicio a la trilogía original. Warner ya confirmó estrenarla para el 17 de diciembre de 2017 y sería dirigida por Gollum mismo, el actor, productor y director Andy Serkis.

También se habla de otro filme ambientado en este universo en el que Sir Ian McKellen, que interpretó a Gandalf, amaría participar si “estuviera vivo”, para ese entonces.

Harry Potter: cambios de casting que no se han tomado nada bien

Que hayan desperdiciado, según a ojos de muchos, a un actor como Adam Driver, cuya personalidad actoral y presencia física calaba perfectamente para ser Snape, uno de los personajes más fascinantes de la saga de J.K. Rowling en la nueva serie de HBO, y que hayan puesto a un actor racializado, es “imperdonable”. La elección de Paapa Essiedu, obedece a esa ‘ceguera woke’ de cambiar la raza a capricho de personajes queridos, como ya pasó con la polémica Sirenita o el Hada Azul de Pinocho en el live action de Disney, entre otros muchos ejemplos. Pero no es la primera vez que pasa esto en el universo de Harry Potter: ya en la obra teatral que narraba qué les pasaba a los hijos de Harry Potter, de Draco y de Voldemort, la actriz Noma Dumezweni interpretaba al personaje. Y esta vez, el personaje se aleja mucho de la versión de Emma Watson: Arabella Stanton interpreta al personaje y se parece mucho a un boceto de la autora sobre la aplicada niña maga. La serie se estrenaría a finales del próximo año. Y, por otro lado, hay decisiones de casting que sí tienen contentos a los fans: Tom Felton interpreta a Draco otra vez en ‘Harry Potter y el legado maldito’, pero en teatro.

Game of Thrones: George R. R. Martin tiene un bloqueo eterno, pero para los spin-offs, no

Lo que una de las series más fascinantes de la historia de la televisión terminó resolviendo a machetazos en una espantosa última temporada, George R. R. Martin lleva años tratando de ponerle un orden sin éxito. Y esto, porque si bien la serie se tomó bastantes licencias por el bien del lenguaje audiovisual y progreso de la historia, en papel hay muchos más personajes, más naciones y más continentes que le tienen la historia complicadísima. Con decir no más que hay otro Targaryen que también pelea el trono, es sobrino de Daenerys y no, no es el bobalicón de Jon Snow. Entre otras tantas historias de todos los que odian a los Lannister que no mató como si nada ni omitió la serie.

Y, hablando del bobalicón de Jon Snow, muchos fans suspiraron de alivio al saber que no se haría por ahora, como prioridad, un spin-off de él luego de Bran Stark tomar el trono de los Seis Reinos: ¿qué se podría contar? Por lo que HBO resolvió el problema: tiene a los fans fascinados con la guerra entre Targaryens que cuenta ‘La casa del Dragón’. Y para este año, la plataforma tiene otro estreno: ‘El caballero de los Siete Reinos’, basada en los cuentos cortos del autor sobre el caballero Duncan el Alto y su escudero Egg y que se alejaría principalmente de las intrigas principescas que hacían tan deliciosa a la serie original en sus primeras cuatro temporadas. Pero sorpresas te da la vida ( los spoilers están en la wiki del universo de la saga) y de pronto, todo se entremezcla.

Por ahora, se preveen serie como la de Aegon El Conquistador, para quienes muchos piden a Henry Cavill en el papel, otra serie ambientada en Yi Ti, el equivalente del Imperio Chino en el mundo de ‘Game of Thrones’ e historias como la de la fundadora de Dorne. ¿Que saldrían antes de que Martin arregle ese embrollo que tiene en la cabeza para ver cómo conduce a sus personajes años después de un final tan desastroso? Probablemente.