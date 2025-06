Suga de BTS y la importancia de ser políticamente incorrectos a través de la música en una sociedad conservadora

Suga de BTS es el último integrante de BTS en regresar de prestar su servicio militar obligatorio, que en el caso del rapero, fue de manera diferente por una lesión en su hombro, lo que lo llevó a prestar servicio social en las oficinas de gobierno de Corea del Sur.

Con su regreso como cantante, hay muchas interrogantes, emociones, pero sobre todo, un impacto importante en la industria de la música, y en los mensajes que podría traer.

La música de Suga (y BTS) como acto político

Hablar de rap sin hablar de desigualdades, cuestionamientos en la conducta social y hasta ir en contra por una hegemonía gubernamental, no sería rap. Desde sus inicios en los barrios underground de Nueva York, el rap ha sido una manera de resistir y protestar por las situaciones que se viven en el día a día, desde la marginalidad. En el Kpop, esto resulta ser una tarea un poco más compleja. Una sociedad, donde la honorabilidad y el pensamiento ultra conservador hace parte de la conducta generalizada, que recae en aquellos que cuestionen o se nieguen a optar esa manera de pensamiento, siendo duramente juzgados.

Y precisamente ir en contra de ese pensamiento conservador, ha sido la clave del éxito de Suga, y claro, de BTS. Para esto, Min Yoongi decide crear a uno de sus alter ego, Agust D, y de esta manera, tener un poco más de libertad de expresar sus dolores e inconformismos en esa misma sociedad que los cuestiona por el más mínimo error. Como ejemplo, basta darle un paso a canciones como N.O. y Silver Spoon (con BTS). Estas canciones critican las presiones sociales y las expectativas puestas sobre los jóvenes, así como las desigualdades sociales.

Con Haegeum, Agust D aborda la libertad de expresión y cómo se confunde con el desenfreno. También reflexiona sobre cómo las controversias y los rumores son utilizados para el beneficio personal, y cómo las personas se convierten en “esclavas” del capitalismo, el dinero, el odio y los prejuicios.

Para este punto, vale la pena hablar de la tasa de suicidios a causa de las presiones y estándares sociales que existe en Corea del Sur, y que ha cobrado la vida de miles de personas, entre ellas, figuras del Kpop y del entretenimiento del país, ya que se estarían suicidando cerca de 36 personas al día.

Corea del Sur tiene la tasa de suicidios más alta entre las 38 naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Tasa de suicidios en Corea del Sur

La deshonra pública innecesaria

Durante agosto de 2024, Suga, al regresar a su casa después de haber bebido unas copas en su horario libre y en condición de civil, se cayó de la patineta eléctrica en la que se transportaba al frente del conjunto residencial donde vive, sin afectar a terceros. Tras su caída, fue detenido por la policía, ya que evidenciaron que había consumido alcohol.

Tras hacerse pública dicha noticia, la sociedad coreana arremetió contra el rapero, sometiéndolo a una deshonra pública innecesaria, donde, inclusive, muchos le exigían salirse de BTS por “no ser un buen ejemplo para sus fans”, donde también llegaron a crear teorías falsas en torno a los hechos. Días después del suceso, acudió ante las autoridades, y fue presionado por los medios de comunicación a pedir disculpas públicas. Army (el fandom de BTS) al rededor del mundo, se tomaron las redes sociales para brindarle el apoyo, ya que consideraban que dicha exposición y disculpas, no tenían ningún sentido por las circunstancias reales de la polémica.

Según los datos del Banco Mundial de la Salud, el consumo de alcohol en Corea del Sur en los últimos años, ha disminuido en un 7,8%. Sin embargo, la cultura de beber en dicho país aún sigue bastante arraigado, sobre todo, en reuniones sociales.

Platón se refería a las ideas morales como patrones universales para juzgar el comportamiento humano, y este caso, no fue la excepción. Así que si con todo lo mencionado en este artículo, el regreso musical de Suga podría estar en seguir defendiéndose, protestar y generar conversación sobre lo que se debería replantear como sociedad para tener una mejor calidad de vida en comunidad (o no). Seguir protegiendo sus ideales ante lo que podría ser políticamente incorrecto (o no), mediante uno de los actos más revolucionarios de la humanidad: el arte.