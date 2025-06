Joan Manuel Serrat fue eliminado de ‘Yo Me Llamo’, ¿cuánto dinero ganó en la competencia?

La recta final de ‘Yo me llamo 2025’ ha estado cargada de puro talento y emotividad. En las galas de mayo, los imitadores desplegaron todas sus cartas: interpretaciones impecables, momentos que hicieron erizar la piel y varios concursantes en peligro de eliminación. Jurados como Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz se han mostrado más exigentes que nunca, sancionando errores por múltiples factores.

En la noche del viernes, Búfalo fue llamado al escenario por los jurados, que tomaron la decisión de eliminar a un nuevo imitador, pues cada noche irá saliendo uno, ya que el programa está en la recta final. Tristemente, el elegido para abandonar la competencia fue Yo Me Llamo Joan Manuel Serrat, que se despidió de sus compañeros, del jurado y del público que lo apoyó.

Tras su salida, se generó la duda de cuánto dinero se llevó el imitador y exactamente en el capítulo 101, Laura Acuña reveló que Joan Manuel Serrat acumuló 20 millones de pesos en el primer Mano a Mano del reality.

¿Cuál fue el ‘rating’ durante la noche de estreno de ‘MasterChef Celebrity’?

Si bien, a través de las redes sociales la nueva temporada del ‘reality’ de cocina terminó siendo todo un éxito, lo cierto es que sus cifras tratándose del nivel de rating no fueron los esperados, pues de acuerdo con el reporte de Kantar Ibope Media, ‘MasterChef Celebrity’ no logró quitarle el primer lugar a ‘Yo me llamo’, ubicándose así en el cuarto lugar de la posición, obteniendo un 6,30 mientras que ‘Yo me llamo’ logró marcar un 9.35, consolidando así un éxito más que latente.

Cabe resaltar que en el segundo y tercer lugar se ubicaron otras dos producciones de Caracol Televisión, como lo son Noticias Caracol en la emisión de las 7 pm y seguidamente, ‘La Venganza de Analía 2′.