Campesino del Tolima que conoció a Miguel Uribe de niño viajó cientos de kilómetros para darle una carta

El pasado 7 de junio el precandidato a la Presidencia, Miguel Uribe Turbay fue víctima de un reprochable atentado que hoy lo tiene luchando por su vida en la Fundación Santa Fe en Bogotá; lugar al que han llegado cientos de personas a orar y pedir por su recuperación, dentro de ellas un humilde campesino que viajó miles de kilómetros para dejarle una carta.

Fueron tres impactos los que recibió el también senador mientras realizada un meeting político en el sector de Modelía, Fontibón; dos de estos disparos en su cráneo, situación por la que ha tenido que ser intervenido quirúrgicamente. Es tal el vilo que se siente por a salud de Uribe Turbay que la institución médica en la que está siendo atendido decidió no emitir más comunicados luego de que circulara una noticia falsa en la que se afirmaba que Uribe había fallecido.

Relato médico de atención de Miguel Uribe Turbay Miguel Uribe Turbay, senador y precandidato presidencial víctima de atentado. (Cortesía)

“La Fundación Santa Fe de Bogotá, por solicitud de la familia, informa que el paciente Miguel Uribe Turbay continúa bajo manejo en la Unidad de Cuidados Intensivos en estado crítico, manteniendo su condición de máxima gravedad y con pronóstico reservado. Continuamos realizando el cuidado integral y multidisciplinario requerido con monitoreo permanente de sus constantes neurológicas y hemodinámicas. Anticipamos que los siguientes comunicados sobre su estado de salud se emitirán en el momento en que existan cambios clínicos relevantes”, se lee en el comunicado número 12.

Mientras no se tiene noticia sobre la salud Miguel Uribe, un hombre que responde al nombre de Abel, que viajó desde del municipio de Icononzo, Tolima; mismo que aseguró haber conocido al político cuando era un niño, como lo dio a conocer el periodista Felipe Arias de RCN, comunicador que compartió una emotiva carta realizada a puño y letra del sujeto: “Desde un rincón de Colombia, como un campesino de una vereda del Tolima, me he reunido con vecinos y amigos para darle fuerza a Miguel”.