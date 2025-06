Darlyn de El Desafío de Caracol concretó lucrativo negocio lejos de la TV

‘El Desafío’ de Caracol Televisión es uno de los formatos más vistos de la televisión colombiana, algo que está respaldado por las veinte temporadas que tiene acumuladas y la expectativa que está generando la edición ‘Siglo XXI’. Por este formato han pasado varias participantes que se han quedado en la mente de los televidentes, dentro de ellas Darlyn Giraldo, quien tras su paso estableció un lucrativo negocio.

La entrega ‘XX’ fue una de las emotivas en la historia del reality, debido a que en la gran final entre Kevyn Rua y Giraldo estuvieron dos de los finalistas de la versión ‘The Box 2023, ‘Guajira’ y ‘Sensei’; siendo Rua el feliz ganador de los $1.200 millones de pesos de premio final.

A pesar de que no salió victoriosa, Darlyn no ha desaprovechado en lo absoluto el pantallazo que se pegó y se ha convertido en una reconocida figura en redes con más de 410.000 seguidores en Instagram.

Justamente esta nueva faceta de su vida le ha permitido hacer varias alianzas comerciales, dentro de ellas un lucrativo contrato para ser embajadora de una marca de suplementos que lleva por nombre Smart Muscle Lab; a quienes les ha realizado varias publicidades.

Desde 2019, esta presentadora caldense ha llevado las riendas de este programa, trabajo que habían realizado tiempo atrás reconocidas figuras como Margarita Rosa de Francisco y Victor Mallarino. Precisamente la nacida en Aranzasu, desmintió que en Caracol le pidan un tipo de cuerpo en específico.

“Muchas personas piensan que es algo que te imponen, pero no, no ha pasado. Sé que muchos piensan que el tema físico es una especie de requisito para presentar El Desafío, pero no, es algo que uno le suma al formato, pero por iniciativa propia, no es que alguien te lo diga”, afirmó.