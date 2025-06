Papá de Yina Calderón le demostró a Valdiri que su hija tiene ‘calle’; le dio consejo para su pelea

Yina Calderón es una de las influencers más reconocidas de Colombia, entre otras cosas por su aparición en realities de renombre como ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ y recientemente en ‘La Casa de los Famosos’. Esta huilense ha generado conversación por todo lo relacionado con su futuro combate con Andrea Valdiri en el evento de boxeo organizado por WestCol.

Luis Villa, nombre de pila del reconocido streamer sorprendió a sus seguidores con el anuncio de Stream Fighters 4, evento que se realizará en el Coliseo MedPlus de Bogotá el próximo 18 de octubre. Justamente Yina y Andrea son dos de las protagonistas principales de esta velada deportiva en la que también participaran reconocidas figuras digitales como: TheNino, ByKing, Milica, May Osorio, Shelao, Belosmaki, Karina García, Karely Ruiz, JH de la Cruz, Cistorata, entre otros.

Justamente en el anuncio de la pelea entre Calderón y Valdiri se dieron varias cosas polémicas, dentro de ellas la solicitud de la barranquillera para que la pelea se haga sin casco, a lo que Yina respondió: “Como yo no soy tan egocéntrica como esta señora que está al lado mío, reconozco que ella es una gran rival, reconozco y sé perfectamente las cualidades de mis oponentes y sé perfectamente que yo no lo hago, que yo no boxeo. Haya una gran diferencia y es que yo soy calle, que tengo esto en la sangre. Entonces como no te subestimo y voy para un reality prefiero cuidar mi rostro porque no me da el tiempo para recuperarme”.

Tras estas declaraciones, Yina mostró un video de su papá en el que el hombre le da consejos para su pelea con el objetivo de que salga victoriosa: “La coge suavecito, suavecito, le da manejo y apenas le de blanco, ‘pracate’”, expresó el hombre.