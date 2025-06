El regreso de Sixpence None the Richer: más allá del éxito de Kiss Me

Es posible que el nombre Sixpence None the Richer no le resulte familiar de inmediato, pero es casi seguro que, al escucharla, se sepa de memoria la melodía de “Kiss Me”, la canción que los catapultó a la fama mundial. Formada a principios de los noventa en New Braunfels, Texas, y más tarde establecida en Nashville, Tennessee, la banda se ha ganado un lugar especial en la escena musical gracias a su distintiva mezcla de pop rock, indie y folk. Con éxitos atemporales como “Kiss Me” y “Breathe Your Name”, que siguen siendo himnos del pop rock de finales de los 90, Sixpence None the Richer conquistó audiencias globales. A diferencia de muchas bandas que se reúnen por invitaciones lucrativas a festivales, ellos, haciendo honor a su nombre que significa algo como “Ni seis peniques más ricos” y alude a su desinterés por la fortuna, regresaron a los escenarios por motivos mucho menos comerciales.

La chispa de su reencuentro surgió durante la pandemia, cuando la vocalista principal, Leigh Nash, y el guitarrista Matt Slocum, ambos radicados en Nashville, comenzaron a reunirse por una necesidad existencial y artística. “Como el antiguo baterista de la banda viajaba cada tanto porque tocaba para otra agrupación en esa ciudad, empezó a pegarse al parche”, cuenta Matt. La serendipia completó la formación cuando Justin Cary, el antiguo bajista, le informó a Leigh que cerraría su panadería y ella lo invitó a unirse. Poco a poco, la banda retomó un ritmo de trabajo estable, y desde entonces han estado de gira por todo Estados Unidos y ahora se encuentran recorriendo Latinoamérica.

Aunque a menudo se les etiqueta como una “one-hit wonder band” (banda de un solo éxito) debido al brillo deslumbrante de “Kiss Me”, esto no disminuye la calidad del resto de su discografía. De hecho, “Kiss Me” es un tema tan sustancioso que trascendió su impacto inicial en las listas para convertirse en un clásico atemporal. Su relevancia es tal que incluso ha inspirado una nueva versión, “Moonlit Floor”, interpretada por Lisa del popular grupo de K-Pop Blackpink. No se pierda la oportunidad de ver a Sixpence None the Richer en vivo; no solo por sus superéxitos, sino por la solidez de todas sus composiciones en directo. Su melódica propuesta vocal, liderada por Leigh Nash, abrió un camino importante para muchas artistas femeninas en la industria musical.