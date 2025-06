Mafalda y Lasso: cuando la música nace del desamor… y no se sube a Instagram

Antes de convertirse en una voz reconocida entre las nuevas generaciones del pop en español, Mafalda Cardenal no se imaginaba en un escenario, sino en una oficina. Graduada en Administración de Empresas y con una vida que parecía encaminarse lejos de los focos, la música era para ella una vía de escape emocional más que una carrera posible. Todo cambió cuando una de sus canciones, Tu fan, se hizo viral en TikTok: un giro inesperado que transformó sus notas privadas —escritas entre desamores y reflexiones íntimas— en himnos compartidos por miles. Lo que comenzó como un desahogo personal en su cuarto terminó por revelarle una verdad simple y poderosa: lo más honesto, cuando se dice con corazón, resuena con todos.

Iniciando por su nombre, fue elección meramente de sus padres y sí quizá tiene un poco de relación con la caritura, pues a la joven suelen decirle que se parece al personaje. En cuanto a la música, Mafalda se ha destacado por sus canciones con tono intimo y emocional, pero la joven no llegaba a dimensionar el acogimiento que tendría su música: “En realidad, nunca escribo canciones pensando en cómo las va a recibir la gente. Escribo cuando me pasan cosas, normalmente cuando estoy triste o con el corazón roto. Por suerte (o por desgracia), no soy la única loca a la que le rompen el corazón. Mucha gente se identifica, y cuando me escriben desde cualquier parte del mundo diciéndome que mis canciones les han ayudado, me hace muchísima ilusión.”

Recientemente lanzo su álbum debut ‘Mis Notas de Voz’ que nace desde la vida cotidiana de la joven española, quien no estaba segura si dedicarse de lleno a la música “Para mí esto es como vivir un sueño. Me siento muy escuchada. La gente me escribe para contarme que han vivido lo mismo que yo, y eso es precioso. Ver que lo que me pasa en mi cuarto también le pasa a alguien en Colombia, en México o en Perú es increíble.”

Mafalda como toda una exponente de la generación “Centenials”, nos contó que en su mayoria escribe sobre sus exnovios y “sobre cuando me tratan mal (risas). Escribo las canciones que me habría gustado escuchar cuando estaba triste. Por eso todo tiene un tono medio melancólico.”

Lo llamativo de este trabajo discográfico es que no contó con ninguna colaboración, ¿por qué no incluir a nadie? “Es un debut, y quería que fuera mío, que reflejara lo que yo tenía que decir. Escribí las 18 canciones. Claro, hay propuestas y en la industria se habla de números y colaboraciones que te garantizan streams, pero yo creo que la buena música siempre triunfa. Este disco ya me ha dado muchas alegrías, estuve de gira por media Latinoamérica gracias a él.”expreso Mafalda, meses antes de lograr su primera colaboración con un artista, nada más que con Lasso.

‘No lo subas a Instagram’ un mensaje directo para las exparejas

Ahora, ¿Qué pasa cuando una estrella del pop latino se junta con una artista emergente europea y con cero miedo a escribir lo que muchos callan? Nace “No lo subas a Instagram”, una canción que parece hecha para todos los que alguna vez han dicho “mejor no lo publiques”. Con una trayectoria que combina letras honestas, melodías melancólicas y una capacidad innata para conectar con su público, Lasso se ha consolidado como una de las voces más reconocibles del pop latino actual que junto a Mafalda, se unieron por una especial razón.

Lasso inició comentando que es muy fan de Mafalda y lo que ha sido su trabajo, por lo que en su paso por Madrid no podía irse sin crear algo con la artista, así que no dudo en contactarla e invitarla a trabajar juntos: “Me encantan las canciones que escribe, su estilo, su forma de ver la música.” Mientras que Mafalda comentó que la creación realmente fue muy rápida, por lo que todo fluyó orgánicamente. Ambos estuvieron involucrados en el proceso, de hecho la joven señalo entre risas que los dos son un poco mandones.

El escenario ideal para escuchar esta colaboración según el par de artistas es justo después de una ruptura, cuando estás despechado y te encuentras con una historia en redes donde tu ex ya está con alguien más. Mafalda agrega, entre risas, que siempre hay una “Claudia” o un “Gerardo”, esos “mejores amigos” que en realidad no lo eran tanto. Ambos coinciden en que, aunque todo esto es “ficción”, es fácil identificarse. Por eso, concluyen que después de una relación hay que guardar un mínimo de respeto: un “periodo de carencia” en el que no se publique nada nuevo en redes. Especialmente si están “jugando tenis metafórico” con alguien más.

El interprete venezolano con toda honestidad señala que todo en la música ya esta dicho, al preguntarle sobre el panorama actual del pop y la posibles colaboraciones, por lo que su trabajo principal es “encontrar cómo decir lo mismo de una forma distinta, que todavía sorprenda. Hay un millón de canciones que dicen “te amo”, pero el truco está en cómo lo dices. Tu fan de Mafalda es un ejemplo perfecto. Básicamente dice: “Yo era la mejor persona para ti y tú no lo viste porque eres un imbécil” (risas). Pero lo dice de una manera súper original, con mucha personalidad. Eso es lo que me atrapa: cuando una canción dice algo que ya hemos oído mil veces, pero de forma única.”

El caso de Mafalda Cardenal es un reflejo nítido de cómo las redes sociales, especialmente plataformas como TikTok, han redefinido las reglas del juego en la industria musical. Antes, el camino al reconocimiento requería pasar por filtros estrictos: discográficas, promotores, managers, medios tradicionales. Hoy, bastan una guitarra, un teléfono y una emoción honesta para llegar a miles —o millones— de personas. En el caso de Mafalda, su canción Tu fan no solo fue el resultado de una experiencia íntima, sino también el punto de partida de una comunidad digital que encontró en su música una identificación inmediata.

TikTok, con su algoritmo diseñado para amplificar contenidos auténticos, no solo potenció su voz, sino que validó algo fundamental: las emociones no necesitan producción masiva para ser universales.