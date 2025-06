Estas con algunas películas y series para ver en el mes Pride

Junio marca un vibrante y emotivo homenaje a las VOCES LGBTQ+, celebrándolas con alegría, drama, amor y leyendas queer. Es una celebración de las historias que inspiran, conmueven y representan la diversidad de experiencias dentro de la comunidad.

Este mes, el catálogo se consolida como el hogar de las mejores narrativas queer de la actualidad. Desde los vínculos profundos de Dina y Ellie en THE LAST OF US, hasta la irreverencia de EUPHORIA y la chispa de HACKS, la programación abraza no solo a las nuevas generaciones, sino también a los íconos que abrieron el camino: personajes inolvidables como Omar en THE WIRE, Stanford en SEX AND THE CITY y Lafayette en TRUE BLOOD, verdaderos pioneros que dejaron un legado imborrable.

Entre los títulos destacados de la colección VOCES LGBTQ+ de Max se encuentran, entre muchos otros:

Nuestra Comunidad Latina

Cris Miró (Ella)

Belleza Fatal

Gemelas Transgénero

Queen Stars

Muxes

Gen Z: Activistas de la Diversidad

The Last of Us

Euphoria

La Vida Sexual de las Universitarias

Betty

Representando desde el Primer Día

Six Feet Under

Filadelfia

Un Corazón Normal

Looking

Y la Banda Siguió Tocando

Sobre Mujeres que Aman Mujeres

And Just Like That...

Hacks

Pretty Little Liars

Gentleman Jack

Documentales Esenciales

Pee-Wee Herman: Detrás del Personaje

Super Sara

La Historia de los Queer

Wig

Transhood: Crecer Transgénero

Próximos estrenos destacados

Además, se estrenará SUPER SARA, una docuserie original que llega el 27 de junio. Esta producción explora la vida de María Antonia Abad Fernández, la mujer detrás del mito de Sara Montiel, quien se ha convertido en un ícono para la comunidad LGBTQ+ por la constante defensa de sus derechos. Actriz, feminista y estrella: SUPER SARA traza un retrato íntimo y revelador de una mujer que desafió los moldes de su época y vivió con intensidad hasta el final.

Otra novedad imperdible es ENIGMA, un documental original de HBO que se estrena el 24 de junio. Dirigido por Zackary Drucker, la producción narra las trayectorias de íconos trans de los años 70, como April Ashley y Amanda Lear, y recupera la memoria de Le Carrousel, un vibrante club nocturno parisino que fue refugio para mujeres trans en los años 50. A través de material de archivo inédito, entrevistas y una mirada íntima, ENIGMA traza un retrato conmovedor de identidades que desafiaron normas, moldaron la cultura y pavimentaron el camino para nuevas generaciones.

La colección especial VOCES LGBTQ+ incluye títulos que celebran la diversidad desde todos los ángulos: comedias, dramas, documentales, realities, stand ups, contenidos nacionales e internacionales, organizados en categorías temáticas para una fácil exploración.