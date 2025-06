Karol G expresó su preocupación ante la situación de violencia que vive el país: “es profundamente doloroso”

Karol G venía del estreno del documental Mañana fue muy bonito de Karol G, el cual se estrenó el 8 de mayo de 2025 en Netflix, ha sido un éxito rotundo tanto en audiencia como en crítica. Este fue dirigido por la ganadora del Emmy Cristina Costantini y ofrece una mirada íntima a la vida de la artista paisa, explorando desde sus inicios en Medellín hasta su ascenso al estrellato global. Posteriormente, se le vio en Valledupar grabando un video del algunos de los sencillos de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’.

PUBLICIDAD

Puede leer: Karol G reveló en su documental el abuso que sufrió a sus 16 años por parte de un empresario musical

Esta nueva era de Karol G, promete resaltar su lado más latino, era que empezó hace casi un año junto al éxito ‘Si Antes Te Hubiera Conocido’, seguida de ‘Latina Foreva’. La estética visual por la que ha optado la artista es sobre todo el color naranja y en la portada del álbum, hizo una alusión a los antiguos cañonazos que eran famosos con la música tropical en el país.

No obstante, esto generó que miles de personas empezaran a criticar a la artista paisa, señalándola de copiarse de otros artistas para este nuevo álbum, sobre todo a Bad Bunny con ‘Debí Tirar Más Fotos’, también a Annita por el video de ‘Latina Foreva’. Ante esto, sus fans han demostrado su apoyo incondicional hacia Karol y señalando que como latina tiene todo el derecho de explorar este concepto y aún más de Colombia, además han buscado proyectos anteriores al álbum de Bad Bunny para demostrar su justificación.

Karol, por su parte, no ha dicho nada ante las acusaciones, pero sí salió para manifestar su dolor y tristeza por los días de violencia que estaba viviendo el país y en general Latinoamérica. “Qué locura despertarse estos días y ver todo lo que está pasando... No sé callarme cuando algo me duele. Soy Colombiana, y mi país está atravesando un momento devastador. Soy Latina, y lo que está pasando con mi comunidad es profundamente doloroso, ser latino no debería generar rechazo ni miedo. Debería inspirar ORGULLO Y RESPETO.”

Puede leer: Karol G y Feid cautivaron a sus seguidores al compartir varias fotos juntos: “Día de postear con el Novio”

Además, añadió: “Aquí estamos para aportar cultura, fuerza, talento, economía y humanidad. No puedo dejar de pensar en eso y a la vez no dejo de pensar en el dolor de mi tierra. Ver el sufrimiento y la incertidumbre en Colombia, mi país, me deja sin palabras.”