Ella es la artista que le compuso una canción a Miguel Uribe Turbay mientras el político está en UCI

A pesar de que el estado de salud de Miguel Uribe Turbay sigue en estado crítico permaneciendo en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Fundación Santa Fe, el equipo médico hace lo posible por trabajar en su mejoría y pronta recuperación.

Mientras tanto, familiares, copartidarios del Centro Democrático y algunos colombianos, se encuentran en oración a las afueras de la clínica realizando oraciones por su mejoría. Pero en medio de dichas muestras de afecto de manera presencial, los usuarios de redes sociales también manifestado su apoyo a través de mensajes, imágenes y pidiendo cadenas de oración por su mejoría.

Mujer le compone canción a Miguel Uribe Turbay

Se trata de la cantante y compositora Andrea Botero, quien en su cuenta personal de ‘X’ publicó una canción donde resaltan frases como: “Cuando la oscuridad quiso apagar tu verdad…”. En la publicación, la artista también añadió: “Hoy escribo y canto por Miguel, por Colombia y por cada alma que resiste con amor“.

Asimismo, los internautas se sumaron a las palabras de solidaridad desde el arte con comentarios como: "Gracias por esta belleza de canción, me he conmovido hasta las lágrimas y no hago más que escucharla“, ”Gracias por esta hermosa oración-canción a Miguel. Es lo que todos necesitamos gestos bonitos, de corazón y en unidad Muchas gracias“.

Así que mientras los médicos trabajan en la recuperación del candidato, los colombianos se han pronunciado no solo por pedir por la mejoría del candidato presidencial, sino por pedir justicia contra el joven de 15 años que atacó a Miguel en un parque del barrio Modelia en Bogotá, el pasado 7 de junio. Cabe recordar, que la única fuente de información oficial sobre el estado de salud de Miguel, es la Fundación Santa fe, ya que a través de sus informes diarios, están manteniendo los por menores del avance de Miguel Uribe en Cuidados Intensivos.