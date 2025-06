Aida Victoria fue hospitalizada de urgencia en medio de su embarazo; su ‘agropecuario’ no pudo evitar el llanto

Ya son más de siete millones de seguidores los que acumula la creadora de contenido costeña, Aida Victoria Merlano, mujer que hoy por hoy vive uno de los momentos más felices de su existir debido a su embarazo. Aunque no todo ha sido color de rosa en estos días, ya que junto a su pareja, Juan David Tejada, pasaron una noche de terror, debido a que la influencer tuvo que ser hospitalizada de urgencia.

Emiliano o Emanuel, esas son las hipótesis que se están haciendo respecto al nombre del ‘retoño’ de Merlano y Tejada; niño que llegará al mundo entre grandes bendiciones, no solo por el hecho de que su mamá es toda una referente de la publicidad web en Colombia, a esto se le suma los millonarios negocios de su papá, quien es dueño de cientos de cabezas de ganado, además de varios costosos caballos de paso fino.

Embarazo Aida Victoria Merlano (@aidavictoriam)

Esta es la primera vez que Aida pasa por este proceso, algo de lo que su pareja ya tiene ‘cancha’, ya que el ‘agropecuario’ como lo conocen en internet, tiene una hija adolescente, Sara, misma que ha representado al departamento del Cauca en varios certámenes de belleza, dentro de ellos ‘Teen World Colombia’.

A Pesar de tener esta experiencia a Juan David le sigue dando duro el no conocer a cabalidad qué hacer cuando Aida presenta dolores, algo que quedó demostrado en una historia de Aida, en la que ella reveló que tuvo que ser hospitalizada; a pesar de esto su ‘media naranja’ no se separó de su lado.

“De todas las hadas, me tocó ser: La Hospitaliz -Hada”. Mis paredes gástricas están mal y me dio un dolor que me puso a revolcarme. Hasta Juan lloró. Les juró que jamás había sentido una cosa tan fea, pero ya estoy bien. Gracias por cuidarme, sé que te frustra verme mal porque te sientes impotente y no sabes qué hacer, pero un abrazo tuyo es todo", manifestó Merlano.