“Nuestra apariencia física no nos define”: Dice la espectacular policía que es viral en redes

A través de un video de TikTok, Alexa Narváez, la mujer que es miembro de la Policía Nacional, habló sobre las críticas que ha recibido a través de las redes sociales por su belleza y apariencia. La mujer aseguró que quienes la critican son las que están más relacionadas con algunas de las participantes de La Casa de los Famosos.

La mujer policía respondió un comentario que dice: “cuando yo la vi no pensé que era una policía, sino lo que dicen prepa. Nunca he visto una policía tan así, no sé, a veces creo que ella no policía, o sea, no las representa de verdad”.

Mujer policía se hace viral por su belleza y responde a las críticas

“Estas son de las típicas que son toxi-corronchas, fionas y meliguisas, que son las que creen que nuestra apariencia física nos define como personas. Ahorita las únicas que tienen derecho a verse bien, a ponerse bonita, no son las mujeres. Primero, ¿dime qué empleo tienes? si eres modelo sí puedes; ah no, si eres gorda o de seguridad, no puedes. Ah sí eres policía, tampoco”, dice en la primera parte del video.

Luego asegura que “El hecho de que yo sea policía a mí eso no me quita que soy mujer, que debo amarme y cuidarme hasta el punto en que yo lo vea necesario y pueda, porque si no tengo para hacerme, pues no me voy a hacer querida, pero yo no entiendo cómo este tipo de personas con tanta envidia, porque eso es ser envidioso. A mí tu comentario que si soy prepago no me duele, pero quiero despertarle la mente a tanta hueca, que dejen de pensar que nuestra profesión nos define como personas o que nuestra apariencia física nos define como personas”.

Además, dijo “sobre el hecho de representar a la mujer policía, yo no represento a nadie, yo me represento a mí, yo soy yo. Cada quién se representa como ellas gusten y deseen”.