¿Gustavo Cerati confesó crímenes en sus canciones? Analizan letras tras hallazgo de restos humanos en su casa

En días recientes, se reportó el hallazgo de restos humanos en la casa que habitó Gustavo Cerati entre 2001 a 2003, por lo que en redes sociales se señaló la posibilidad de que haya sido un asesino. De esta manera, internautas analizaron las letras de sus canciones, concluyendo que pudo haber confesado sus crímenes a través de sus composiciones.

Mientras realizaban su trabajo, un grupo de obreros encontró huesos humanos en la avenida Congreso al 3700, en el barrio porteño de Coghlan, lugar en el que vivió Gustavo Cerati, fallecido en 2014. Los obreros realizaban excavaciones al momento del hallazgo el 20 de mayo, pues se encontraban en proceso de demolición de la vieja casona.

¿Gustavo Cerati era un asesino?

Luego de que se diera a conocer el hallazgo de los trabajadores, internautas comenzaron a lanzar teorías, e incluso indicaron que el cantante se pudo haber desahogado acerca de sus crímenes en sus canciones.

Fue así que pusieron de ejemplo la canción ‘No existes’ de Soda Stereo, la que lleva versos como:”Toda una noche embalsamados. Golpee las mismas caras una y otra vez. Temí por mi cerebro apasionado”; asimismo, se recordó la letra de ‘El cuerpo del delito’, que dice: “Salgamos de esta habitación, escondámoslo, en algún lugar seguro, así está bien. Ni la CIA, ni la KGB, ni el FBI, no esta vez, no podrán encontrar el cuerpo del delito”.

No obstante, la realidad es que los huesos encontrados datan de mucho tiempo atrás, pues antes de que Cerati habitara el lugar, el sitio funcionó como geriátrico, una capilla religiosa y un establo, tal como lo explicó Mariana Olimi a TN, artista que también vivió ahí y le rentó la vivienda al intérprete.

Mientras tanto, las autoridades realizan investigaciones para determinar la data aproximada de los restos que fueron levantados el 29 de mayo.