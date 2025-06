The Prodigiez el dúo de productores detrás de grandes éxitos de Blessd y una larga lista de artistas

The Prodigiez

En los últimos años, los productores del género urbano han logrado convertirse en figuras tan reconocidas como los propios artistas. Atrás quedaron los días en que su trabajo se limitaba a los créditos del álbum; hoy, nombres como Bizarrap, Sky, Ovy On The Drums o Tainy son sinónimo de éxito y sin duda un sello de calidad. Esta creciente visibilidad ha permitido que el público entienda la complejidad y el impacto de la producción musical, reconociendo a estos arquitectos del sonido como piezas clave en la creación de los éxitos que dominan las listas globales.

En el caso de Colombia, es una lista larga de productores que han ido creciendo al lado del reguetón y que ahora también están recibiendo el reconocimiento que merecen. Un ejemplo de esto es J. Cortés y Young Crunky, quienes conforman The Prodigiez, el dúo de productores que ha estado detrás de grandes éxitos desde hace años, pero este 2025 le han apostado al fenómeno del Afrobeat en Colombia y estuvieron contándonos en Publimetro Colombia más detalles.

Crunky estuvo detrás del clásico ‘La Santa’ de Reykon, el cual se empezó a crear en su habitación y fue de los primeros reguetones que llegaron a sonar en todo el país, pero solo algunos años después coincidiría con J. Cortés: “Nos conocimos entre 2011 y 2012 gracias a un colega productor en Medellín. Cada uno ya venía trabajando por su cuenta, pero al encontrarnos en el estudio hubo una conexión inmediata. Empezamos a colaborar, nos entendimos bien creativamente, y con el tiempo decidimos formar un dúo. Así nació la idea de ponerle un nombre al proyecto, y surgió “Prodigiez”, una propuesta que refleja lo que somos: personas talentosas, curiosas y dispuestas a explorar nuevos ritmos. El nombre nos marcó porque tiene fuerza y profundidad, y sentimos que representa perfectamente nuestra esencia musical” expresó J. Cortés.

Como en toda relación, The Prodigiez ha tenido crisis, pero aun así han sabido trabajar juntos por 14 años y sumando, para ellos lo que los ha mantenido unidos es el respeto, la perseverancia, la paciencia y sobre todo la buena comunicación. En cuanto a la visibilidad que han ganado los productores, el dúo señala que son una parte clave en la creación musical y atribuyen este al paso de las plataformas digitales y las redes sociales: “El productor ha entendido que también puede ser artista, puede estar al frente, tener una imagen y una voz en la industria. Esa es también nuestra meta este año: mostrar más la cara de The Prodigiez como artistas. Ya venimos sacando música bajo nuestro nombre y colaborando con artistas como Luister la Voz y Zaider.”

En la edición de los Premios Nuestra Tierra de este 2025, llevada a cabo en el mes de abril, el Afrobeat tuvo todas las miradas y se abrió un especio de conversación para reconocer los artistas colombianos que están haciendo aportes a la escena, por supuesto junto de The Prodigiez, que también estuvieron nominados en la importante ceremonia. En cuanto al Afro, el dúo de productores comentó que están totalmente enfocados en este género: “También queremos hacer un álbum de trap, un género que nos apasiona y al que le apostamos desde que no era tan comercial en Colombia. Siempre creímos en su potencial. Hoy en día los oyentes son más abiertos; ya no hay tanto radicalismo con los géneros. Si una canción es buena, funciona, sea trap, afro o reguetón. Un ejemplo claro es “Yogurcito” de Blessd, un tema que lanzamos hace 11 meses y que hoy está en el top de tendencias en YouTube. Eso demuestra que, cuando la música es buena, siempre encuentra su momento.”

The Prodigiez se empezó a inclinar hacia el afrobeat cuando notaron que varios artistas de Cartagena, sobre todo los que venían haciendo champeta y comenzaron a adaptar ese sonido caribeño con influencias africanas. “Eso nos llamó la atención porque Colombia siempre ha sido una potencia musical, y decidimos explorar esa línea. Con la canción “Madrid” junto a Hamilton y Zaider se nos abrieron muchas puertas y desde ahí comenzamos a colaborar con más artistas de afro".

Los productores comentan que el afrobeat está en un momento increíble y si bien no es un género nuevo, está uniendo continentes y generando colaboraciones entre artistas latinos, africanos y norteamericanos. “Como productores, sentimos que somos un puente para que eso ocurra. Nos encantaría trabajar con referentes del afrobeat en África, como los nigerianos”.

Para finalizar, The Prodigiez mencionó tres proyectos que los hacen sentir totalmente orgullosos de su trabajo, incluyendo éxitos que todo el mundo ha escuchado el algún momento. “El ganador que es el intro del álbum Fénix de Nicky Jam, con ese tema nos nominan también a nosotros a los Latin Grammy en 2017. El segundo con Imposible, remix de Maluma y Blessd y el tercero A Poca Luz también de Hamilton y Ryan Castro.