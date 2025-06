Catalina Gómez, de ‘Día a día’, mostró su lujoso viaje para la final de la Champions League, ¿el dinero no es problema?

Catalina Gómez ha logrado construir una carrera de más de 15 años y gran parte de ella la ha llevado a cabo siendo pare de Caracol Televisión a partir del programa ‘Día a día’ como presentadora. Además, la paisa actualmente se desempeña en otras facetas como lo son la de coach en salud y nutrición, así como también con su rol como meditadora, el cual comparte mientras que anda al pendiente de su familia con Juan Esteban Sampedro, vicepresidente de entretenimiento de Caracol, con quien mostró su lujoso viaje para la final de la Champions League.

Debido a su amplia trayectoria, Catalina ha logrado ganarse el cariño de los televidentes gracias a su espontaneidad y sencillez, sin embargo, desde hace varios días ha estado ausente del matutino de Caracol Televisión, lo que en principio desató dudas entre sus seguidores. Posteriormente, la paisa apareció en sus redes sociales para evidenciar que se tomó unos días de descanso fuera de Colombia en compañía de su esposo, Juan Esteban Sampedro.

Con el paso de los días, la presentadora de ‘Día a día’ mostró que se encuentra en Múnich, además que estuvo haciendo parte de la gran final de la Champions League, encuentro el cual se adelantó entre el Inter y el PSG. Si bien, la paisa no es una apasionada por el fútbol si se encargó de mostrar los buenos momentos que se vivieron durante este encuentro, fotografiando varios los espacios con los que contó este lugar.

“Fotos para el álbum de la vida, un día inolvidable“, fueron las declaraciones que añadió Catalina Gómez a la serie de imágenes compartidas. Ante el hecho fueron varios los comentarios expuestos por varios de sus colegas, entre ellos, Jhovanoty, quien aseguró: “Qué envidia, Cata. Trae dulces”, mientras que Jorge Alfredo Vargas reiteró: “Y ganamos”. Finalmente, el padre Alberto Linero, agregó: “felicitaciones por esa experiencia”.

¿Por qué Catalina Gómez de ‘Día a día’ se separó de su exesposo?

La presentadora de ‘Día a día’ estuvo haciendo parte de ‘La sala de Laura Acuña’, donde reveló varios detalles de su vida, entre ellos su primer matrimonio dejando claro que le desea lo mejor a Luis Felipe, pues el verdadero motivo de su separación se dio porque iban por caminos diferentes, ya que ella desde hace un tiempo estaba viviendo en Bogotá mientras que él se quedó en Medellín debido a su trabajo.

“Amor había, cariño había, pero tal vez no nos dimos cuenta de que no era para vivir el resto de la vida juntos, nos casamos y yo ya estaba viviendo acá en Bogotá y eso complicaba un poquito las cosas porque él seguía allá (…) Mi vida se estaba encaminando, por otro lado, y quizás nunca nos sentamos a hablar, pero fue demasiado chévere mientras duró y no me arrepiento de nada”, agregó Catalina Gómez de ‘Día a día’.