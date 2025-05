Sydney Sweeney venderá jabones con agua usada de su baño y le llueven críticas, ¿cuánto costará?

Sydney Sweeney venderá jabones con agua usada de su baño

NEW YORK, NEW YORK - MAY 05: Sydney Sweeney attends the 2025 Met Gala Celebrating "Superfine: Tailoring Black Style" at Metropolitan Museum of Art on May 05, 2025 in New York City. (Photo by Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/Vogue)

(Dimitrios Kambouris/Getty Images for The Met Museum/)