Esposa de Omar Geles defiende la primera comunión de su hijo, pese a ser cristiana

Maren García, esposa del fallecido cantante y compositor vallenato Omar Geles, ha salido al paso para defender públicamente la decisión de permitir que su hijo realizara la Primera Comunión. La situación radica en que García profesa la fe cristiana, una denominación distinta a la católica, que es la que celebra este sacramento. La noticia ha generado un debate sobre las creencias familiares y las tradiciones religiosas.

Maren García le responde a quienes la critican por dejar a su hijo hacer la primera comunión

La ceremonia de la Primera Comunión, un rito de iniciación fundamental en la Iglesia Católica, fue un evento familiar importante para el hijo de Maren García y Omar Geles. Sin embargo, la posterior revelación de la madre sobre su propia convicción cristiana llevó a algunos seguidores y críticos a cuestionar la coherencia de su postura. Ante esto, García no dudó en expresar su posición, enfatizando que su decisión se basa la libertad que le dio a su hijo al no imponerle ninguna religión.

“Me han criticado. Dicen que traicioné mi fe. Que no honro la memoria de mi esposo. Que confundí a mi hijo. Mi hijo José Juan quería hacer su primera comunión. No porque yo se lo impusiera. No porque alguien lo obligara. Sino porque su corazón de niño se ilusionó con vivir lo mismo que sus compañeros, vestir de blanco, recibir su bendición, sentirse especial”, mencionó en la publicación de su cuenta personal de Facebook.

Maren, también aprovechó el momento para opinar sobre lo que habría hecho su esposo Omar Geles si hubiera estado con vida: " ¿y Omar? Estoy segura de que también lo habría abrazado ese día. Porque él sabía que criar con amor es más importante que educar desde el juicio. Porque la fe que impone, hiere“, añadió al texto que acompañan a las fotos de los pequeños de recuerdo.

Maren García, al haber estado casada con una figura tan influyente en la cultura colombiana como Omar Geles, se ve expuesta a un nivel de visibilidad que a menudo conlleva preguntas sobre sus decisiones personales.

La postura de Maren García se alinea con una visión más abierta y flexible de la religiosidad, donde la imposición de una única vía no es la prioridad, sino la guía y el apoyo en el descubrimiento personal de la fe para sus hijos, y el apoyo que recibió por parte de algunos de sus seguidores en dicha publicación fue fundamental.

