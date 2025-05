Carolina Cruz se sincera sobre el futuro con hijos junto a Jamil Farah

Carolina Cruz ha sido una de las presentadoras y modelos colombianas más reconocidas del país por haber representado a Colombia en diferentes certámenes de belleza al rededor del mundo. Pero desde que inició una nueva relación con el piloto colombiano Jamil Farah, las críticas no han parado por la diferencia de doce años entre ambos.

Pese a esto, la pareja ya va a cumplir dos años juntos. Pero no todo ha sido color de rosa, ya que la misma Carolina fue la encargada de mencionar en una entrevista cómo fueron los inicios de la relación y la posibilidad de tener hijos juntos.

Carolina Cruz revela si será madre con Jamil Farah

Actualmente, la pareja se ha mostrado más unida que nunca publicando fotografías juntos y llenos de amor, y sorpresivamente con una estabilidad de pareja que muchos no esperaron ver de la pareja. Pero no siempre fue así, ya que Carolina en una entrevista mencionó que: “Cuando empecé a salir con él, nunca me imaginé que esto fuera algo serio, yo dije ‘no pues aquí no va a pasar nada’ porque el tiene 33 años, yo tengo 45 yo le llevo 12 años. Entonces yo dije ‘seguramente pasaremos algo rico’. Nunca me imaginé que se fue a volver tan serio porque no loo tenía en mente. Había salido de una separación, estaba como que de verdad super dedicada a mis hijos, entonces como que no lo vi venir. Y ya cuando empezamos a ver esto tan serio, yo sí tuve una conversación con él”.

Del mismo modo, le aclaró sobre su futuro y la posibilidad de tener hijos juntos: “Yo tuve una conversación con él y le dije, ‘bueno mira, yo tengo que ser super honesta contigo y super clara, si tu quieres tener hijos si quieres tener una familia por acá no es, no estoy en condiciones responsables de tener otro hijo. Él en su momento me dijo ‘yo estoy feliz contigo, yo te conocí así, yo me enamoré de ti así con tus hijos’. Conoce a mis hijos y mis hijos lo quieren mucho”.