Briela Ojeda: La poesía del movimiento y el arte integral en Andariega

Andariega, el reciente trabajo de Briela Ojeda, es un recorrido sonoro que explora todo tipo de viajes: desde el viaje interior del alma en esta vida, pasando por los caminos de nuestros ancestros, hasta los viajes más simples como el camino del trabajo a la casa en transporte público. Más allá de un simple traslado físico, Andariega surge de la experiencia de la interacción con la tierra, con sus raíces y fronteras, creando un universo musical donde el movimiento y la conexión son el eje central.

Para Briela, el canto y la música son mucho más que entretenimiento: “Son herramientas que conectan fibras invisibles dentro de nosotros y generan transformaciones personales y sociales”.

Ella ve el arte como un “tejido integral” que afecta la mente, las creencias y la cultura, invitando a repensar hábitos y realidades sociales. “La música se retiene mejor cuando la bailas, la cantas, la sientes; atraviesa sentidos y hace que la información se grabe con más fuerza que solo leer un texto”.

Además, cree en el potencial del arte para cruzar fronteras: “La música puede entrar en diálogo con la ciencia, el diseño y la tecnología para ayudar a solucionar problemas, no solo para entretener”.

Su visión del arte también reconoce la historia y las raíces culturales: “El bullerengue o las canciones de piratas nacieron de la actividad diaria, del trabajo conjunto. No es solo una canción, es una experiencia que construye comunidad”.

El trabajo gráfico de Andariega es una extensión de su música: “Quise que las imágenes transmitieran movimiento, energía y también la crudeza de andar descalza, de mugre, de tránsito real”.

La sesión fotográfica fue un proceso intenso: “Nos fuimos a la laguna de Suesca, llegamos de noche y a las 4:30 am ya estábamos tomando fotos con un vestido especialmente diseñado para tener vuelo y dinamismo”.

El color azul, elegido con cuidado, contrasta con el negro y tiene un efecto eléctrico que refleja la estética única del disco. Además, la tipografía está inspirada en los teatros de La Candelaria, reforzando el vínculo con su entorno y cultura.

“No soy turista, Andariega es alguien que está en movimiento constante, en la tormenta, disfrutando de las tragedias y orgasmos de la vida”, explica Briela.

Briela Ojeda siempre ha intentado reflejar su percepción del mundo y las luchas políticas en sus letras, aunque reconoce que hacerlo de manera auténtica no es sencillo. “Siento que he buscado maneras un poco más genuinas y también he intentado mandar un poco al carajo a todas las personas que pueden llegar a tener esta presión y terminan tratando mal y amedrentando con ‘no voy a escuchar tu música porque no te afinas a los pensares o a la manera en que esta persona hubiera querido ejercer si ella tuviera tu voz’”, comenta Briela.

Para ella, este camino ha sido una exploración retadora, pero su acción concreta está en la comunidad, la unión y la celebración, entendiendo también la importancia de abrir otros tipos de conversaciones y espacios. En sus letras, busca hablar desde experiencias muy personales, como las vivencias de las mujeres que viajan y cómo estas se observan y se cuidan entre sí, así como la necesidad de cuidar la energía femenina en todos, más allá de las etiquetas de género. “Es poner presente la fuerza femenina desde un lugar no tan suave, sino un poquito más cabrona”, explica.

Briela aclara que su música no busca ser un aporte social explícito ni pretende figurar en una causa específica, sino que busca la autenticidad y la sinceridad en su expresión. Si bien algunas canciones, como “Zona Endemoniada”, son más directas, prefiere evitar centrarse únicamente en denunciar la violencia o la injusticia, ya que “puedo hacer una canción hablando de toda la mierda que está haciendo Trump, o toda la vaina de Spotify, o todos los artistas que no tienen éxito… Se pueden hablar de muchas vainas explícitas, pero siento que también es una decisión brindar conversaciones que aporten otra mirada, no solo recalcar lo que ya está roto".

Para Briela, la música es una forma de crear comunidad y sanar, no solo de exponer heridas: “Más allá de ser canción de herida, me gustaría funcionar como pomada… va muy de la mano con el despertar de la conciencia y el nivel de amor en el que uno puede estar.” Entiende que la conciencia trae consigo la necesidad de formar amor para el bien común y de desintoxicar muchas creencias que afectan nuestras relaciones directas con la comunidad.

Además de su trabajo en estudio, Briela Ojeda invita a vivir la experiencia de Andariega en vivo, donde la música cobra una energía completamente distinta. Ahora, con un formato más amplio y un equipo sólido, la experiencia es más larga, inmersiva y conectada. “Ya no improviso sola, hay un equipo robusto y eso se siente un montón. No soy solo yo.”

Para Briela, el concierto es como una danza, un espacio donde la energía y el amor se mueven libremente, y donde el público se abre y se vuelve vulnerable, algo que ella disfruta profundamente. La idea es que Andariega llegue a muchas ciudades grandes y pequeñas de Colombia, llevando no solo la música, sino una experiencia completa que invita a la reflexión y a la celebración. “Espero que este disco les enriquezca más allá de gustar o no, y que tengan curiosidad por lo que quise decir. Hay muchos detalles por escarbar”.