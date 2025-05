Periodista de Noticias Caracol se convirtió en motociclista todo por un reportaje, “ni moto tengo”

Noticias Caracol es uno de los informativos más representativos en Colombia, llevándoles a los televidentes a lo largo de sus cuatro emisiones los principales hechos que rodean a la esfera política, social, del espectáculo y deportiva de la mano de sus periodistas y presentadores, quienes desde el set y desde las calles buscan estar del lado de noticia.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Experiodista de Noticias Caracol reveló el trabajo tóxico que vivió en el canal, “no me arrepiento”

Una de las periodistas que ha logrado destacarse con el paso de los años es, precisamente, Tatiana Gordillo, más conocida como ‘La bici periodista’, que como su sobrenombre lo indica, busca recorrer las calles capitales en la búsqueda de diferentes noticias. Sin embargo, desde hace varios días buscó hacer un lado su cotidiana bicicleta para así motorizarse y de qué manera, pues terminó generando risas en algunos de los televidentes.

A través de sus redes sociales, la periodista de Noticias Caracol aseguró: “Un día quise hacer un reportaje en moto y no pude hacerlo manejándola porque no sabía, entonces aprendí a conducir moto y saqué el pase… Sí, solo para hacer notas porque ni moto tengo. Hoy me volvió a prestar la moto en la que aprendí para grabar una nota. Dijo mi mamá: nada de lo que uno aprende en la vida será inútil y si”.

Además de sus respectivas declaraciones, Tatiana Gordillo compartió un corto video en el que evidenció que a pesar de no tener una amplia experiencia, manejando moto, pero además de arriesgarse, terminó entrevistando a algunos de los hombres que transitaban por estas zonas, demostrando así su pasión por la reportería.

¿Quién es el esposo de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol?

El esposo de Tatiana Gordillo de Noticias Caracol es Pacheco, quien de acuerdo a su cuenta de Instagram, en un realizar audiovisual que estaría sobre sus 40 años de edad. Allí, alcanza lo más de mil seguidores encargándose de dejar claro su gusto por el ciclismo, pues en su descripción se lee: “Ciclista de corazón. Amante de la montaña”, siendo esta una de las cosas que tiene en común con la periodista, ya que Gordillo es más conocida como ‘La bici periodista’.

Según varios de sus post, el gusto por los viajes termina siendo más que evidente, por supuesto, en compañía de su esposa y otros amigos, pero, sin duda, la bicicleta forma parte fundamental de su feed. Además de contar con un evidente talento en materia fotográfica y la calidad de las mismas.