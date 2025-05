Experiodista de Noticias Caracol habló del doloroso fallecimiento de su mamá, “le tocó muy duro en su vida”

Noticias Caracol durante más de 25 años se ha encargado de informar a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia a diario, tanto en Colombia como de otros países del mundo, en la esfera del entretenimiento, política, deportes, salud, arte y demás. Cada una de las emisiones están acompañadas por un grupo de conductores y periodistas que llaman la atención con sus reportajes, pero también con sus historias de vida, pues recientemente una experiodista de Noticias Caracol habló del doloroso fallecimiento de su mamá.

Ana María Navarrete durante un buen tiempo hizo parte de Noticias Caracol, sacando a flote sus diferentes conocimientos deportivos, lo que le permitió convertirse en una de las figuras más destacadas, teniendo en cuenta que el equipo era conformado principalmente por hombres. Si bien, decidió dar un paso al costado y llevar a cabo nuevos proyectos como en Caracol Radio y adelantando sus estudios en Francia.

Hace pocos días, la experiodista de Noticias Caracol hizo parte de ‘Kilómetros de historias’, donde se refirió a varios momentos de su vida, especialmente con el fallecimiento de su mamá, que no fue para nada sencillo: “Eso con los años se ha ido como acentuando, bueno, mi mamá digamos que falleció hace van a ser 7 años, parece que fuera ayer, pero no ya han pasado los años. Fue una mujer que le tocó muy duro en su vida, ella quedó viuda a los 43 años con dos adolescentes, uno de 16 y una de 13, ella, digamos que tuvo una historia de amor con mi papá que es difícil de emular y de difícil de encontrar (…)

Duró 20 años guardándole su puesto, nunca tuvo a nadie, nunca quiso (…) El autocuidado, creo que es lo que uno se tiene que tener, fue una mujer que sufrió de sobrepaso desde que yo tenía uso de razón, variaba mucho, además de eso, era una mujer muy sedentaria, con pésimos hábitos alimenticios. Yo hasta el sol de hoy, no, es decir, uno de mis delirios es la Coca-cola, pero digamos, mi mamá desayunaba, almorzaba y comía Coca-cola. Es más, si ella tomaba otra cosa le hacía daño de estómago (…)

Mi mamá siempre tuvo esta manera de vivir su vida, decía que era su manera, poco o nada podíamos hacer (…) Decía que no le gustaba viajar, preferí ver a esos colombianos por el mundo, pero desde su casa (…) Mi mamá tuvo un cáncer de seno del cual salió, increíblemente por pasar por quimioterapias no se bajó un kilo, o sea y eso le parecía lo máximo. Llegaba a la quimioterapia con pan de bono, queso no sé qué y una Coca-cola en la mano".

¿Quién es la pareja de Ana María Navarrete, experiodista de Noticias Caracol?

Toda una ola de comentarios desató la nueva relación, del exesposo de Mónica Jaramillo también experiodista de Noticias Caracol, Luis Eduardo Valencia, pues se trata precisamente de una de las colegas y con quien Jaramillo habría trabajado, tratándose precisamente de Ana María Navarrete, que también formo parte de Noticias Caracol y lleva ya varios meses de noviazgo con Valencia, quien es un conocido abogado y también hijo de Fabio Valencia Cossio, exministro del Interior.