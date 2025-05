Karina quiso provocar y Melissa Gate la puso en su sitio en brunch de ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Durante el día 119 de convivencia de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ se llevó a cabo el brunch de los nominados al que asistieron los participantes en placa como lo son Melissa Gate, La Jesuu, Mateo ‘Peluche’ Varela y Camilo Trujillo, presididos por la líder de la semana La Toxi Costeña y la presencia de Karina García, exparticipante eliminada con el 47,59 % de rechazo en votaciones en positivo.

Tal y como se acostumbra los nominados responden a las preguntas formuladas por el líder de la semana y en esta oportunidad, también a la de la exparticipante a quien el ‘jefe’ de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ le dio atribuciones para hacer cinco interrogantes.

La mayoría de las preguntas estaban directamente relacionadas a los participantes que se disputan un puesto en el top 6 del reality de RCN, y en ellas se omitía a Karina García, pero llegó una interrogante sobre la persona en la que sintieron desconfianza.

Karina aprovechó de atacar a La Toxi Costeña e insinuar que es vulgar y agresiva, así como referirse a la forma en la que la recuerdan en ‘La casa de los famosos Colombia 2’.

“Gracias a la ciencia médica”

“Melissa también me genera desconfianza, porque después de los inconvenientes que tuvimos, que se aclararon en su momento, me hablaba como si nada, y de un momento a otro terminó odiándome, sin razón, sin justificación, entonces yo siempre voy a decir que, el odio sin razón, es envidia”, dijo Karina García a lo que Melissa Gate le respondió “te odiaría, pero Dios te odió primero, eres fea”.

Ante la respuesta Karina decidió no quedarse con esa, por lo que se acarició el rostro para decir que “soy preciosa, mi reina”, sin embargo, Melissa Gate ya le tenía una respuesta por lo que no dudó en resumir sus retoques estéticos con la frase “claro, gracias a la ciencia médica”.

Otra de las preguntas fue sobre la peor estrategia dentro de la competencia, por lo que Melissa Gate no dudó, nuevamente, en recordarle a Karina García lo que hizo en el reality y en especial lo hecho con Altafulla.

“Una plataforma como esta sin tener secciones y sin hacer nada por su carrera me parece una mala estrategia, ya que a lo único a lo que se dedicó en todo el reality fue a meterse en problemas, a pelearse con todos los compañeros, a meterse en chismes, y no se ocupó de la creatividad y de generar algo más que solamente eso y para rematar el contenido explicito que hizo pues, ya al final, fue como la cereza del pastel, pero bueno, menos mal tú ya no estás en el juego y saliste por eso y ya”, dijo Melissa Gate.

Sin embargo, el comentario mas certero fue cuando La Toxi Costeña le recordó su eliminación y lo que se dará durante la gala cuando Karina García culmine su visita.

“¿Sabes que es lo más lindo que tiene este programa? Este programa me va a regalar la alegría, la satisfacción de verte salir por segunda vez por esa puerta”, dijo La Toxi Costeña. Ante esto Karina dijo sarcásticamente que le pedía perdón por haber asegurado que ella gustaba de Altafulla, pues a su juicio, es ella quien le gusta.