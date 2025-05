Periodista de City TV se quejó con Avianca por negligencia con su madre y el esposo que tiene discapacidad

City Noticias es el noticiero insignia del canal Citytv, reconocido por su enfoque en noticias locales, investigación y entrevistas. Desde su fundación en 1997, ha consolidado una audiencia fiel gracias a su estilo dinámico y cercano. El noticiero se emite de lunes a viernes a las 8:00 p.m., ofreciendo a los televidentes información actualizada sobre la capital colombiana. Durante años, ha sido un referente en el periodismo regional, destacándose por su cobertura de eventos locales y su capacidad para conectar con la comunidad.

Uno de los periodistas insignias del noticiero es Johnatan Nieto, quien estudió Comunicación Social en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, para tiempo después llegar al reconocido canal. Su gran desempeño lo ha llevado a ganar en múltiples ocasiones el Premio India Catalina como mejor presentador, también del Premio Álvaro Gómez Hurtado y del premio Simón Bolívar, todos por su rol como periodista.

Esta tarde, el periodista uso su red social X para quejarse con la aerolínea de Avianca por negligencia con su madre, pues al parecer se les olvidó enviar las maletas de ella y su esposa, una persona con discapacidad. Entre el equipaje estaba incluido el caminador de su esposo, pero después de un día no le han dado respuesta de nada.

Johntan Nieto habla de qué es lo más difícil de ser periodista

El periodista reveló en una entrevista que: "Ser periodista tiene tres cosas fundamentales, sin eso no se puede ser periodista. Primero el periodista dice la verdad, segundo el periodista no se deja comprar y tercero el periodista busca favorecer a los más desfavorecidos, a la gente que no tiene voz, a los más humildes, busca servir. Se puede tener muy buenas fuentes, muy buena redacción, muy buena pronunciación, hasta muy buena pinta para salir al aire, pero si no tienes esas tres competencias propias no sirves para esta profesión."