César Escola rompió en llanto al hablar de sus padres en ‘Yo me llamo’, “se reviven los amores”

‘Yo me llamo’ es un popular reality show de talento musical colombiano producido y emitido por Caracol Televisión. Su objetivo principal es encontrar al “doble perfecto” de un artista musical reconocido, desde su voz, su apariencia física o su capacidad de imitación, donde la última palabra la tiene el equipo de exigentes jurados conformado por Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Amparo Grisales ‘le cantó la tabla’ al nuevo jurado de ‘Yo me llamo’, “cállate, estoy hablando yo”

El ‘reality’ está llegando a su recta final, donde los jurados cada vez esperan mucho más de cada uno de los imitadores que siguen en competencia, sin pasar de largo ningún detalle. Durante la transmisión de ‘Yo me llamo’ de la noche del 20 de mayo, uno de los participantes que más destacó e incluso que le sacó lágrimas a los jurados fue Joan Manuel Serrat, quien cautivó con su voz y por ende, el parecido con el que cuenta con el artista original.

Por su parte, Amparo Grisales no dudó en emocionarse, pero quien terminó hasta preocupando a Melina Ramírez y Laura Acuña fue César Escola, quien no se contuvo y derramó varias lágrimas asegurando que la presentación de Joan Manuel le hizo recordar a sus padres a quien les reiteró su amor: “Yo tenía ocho años y teníamos este LP y me trajiste a mi madre, me trajiste a mi casa. Me trajiste a mis padres… Muchas gracias (…) Esto es algo que me pasa con Amparo cuando uno de los artistas trae esos recuerdos de tu mamá, de la infancia y los revive, se reviven los amores que uno tiene y tengo unos recuerdos maravillosos de mi padre y de mi madre.

Yo tengo en la puerta de mi closet la foto de mis padres y cada vez que paso al baño los veo y no me olvido de ellos, los recuerdo todos los días. Esta mañana la foto estaba una posición distinta y los saludé distinto a ellos, ahora Joan Manuel Serrat me los trae en los recuerdos, o sea tenía que ser un día especial", fueron las declaraciones de César Escola, de ‘Yo me llamo’.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento de los padres de César Escola, de ‘Yo me llamo’?

En medio de unos los capítulos de ‘Yo me llamo’, César Escola confesó que sus padres fallecieron de la misma condición, siendo un accidente cerebrovascular, más conocido como infarto o ataque cerebral:

“Es una enfermedad que está atacando mucho y, de verdad, debemos estar muy pendientes en casa. Cuando uno ve que un amigo o familiar empieza a tener problemas en el habla, o que comienza a cambiarle el rictus de la cara (contracción de la sonrisa), debemos aconsejarle que vaya a un médico porque, entre más se demore, puede ser peor”, fueron las declaraciones que añadió el jurado de ‘Yo me llamo’.