Toxicosteña rechazó a exparticipante de ‘La Casa de los Famosos’ y la razón tiene que ver con Camilo; ¿nació el amor?

La ‘Toxi Costeña’, la influencer que irrumpió en el panorama digital con su viral tema ‘Macta Llega’ y Camilo, una figura que también ha capturado la atención del público, se han convertido en el centro de intensos rumores de romance que aunque se vieron apocados con el regreso de Cris Pasquel al reality, tomaron más fuerza tras una confesión de La Toxi.

Desde los inicios de La Casa de los Famosos, La Toxicosteña dejó claras sus intenciones amorosas. Confesó al locutor Cris Pasquel su atracción, encendiendo la chispa de un posible romance que, lamentablemente, se vio opacado por la eliminación de Cris del reality.

Sin embargo, el tiempo en la casa ha traído nuevos giros al corazón de La Toxicosteña. Con la salida de Cris, una nueva conexión comenzó a nacer con Camilo. Aunque al principio no había nada confirmado, la relación entre ambos ha ido evolucionando, mostrando una cercanía que sugería algo más que una simple amistad.

La confirmación de este nuevo amor llegó con el regreso de Cris a la casa. La Toxicosteña, lejos de reavivar el interés inicial, dejó en claro que no pasaría nada en la habitación del líder con él, argumentando que hay “otra persona” que le llama la atención. Además, en una conversación con Emiro, La Toxicosteña afirmó con seguridad que ella “no está loca” y que la atracción con Camilo podría ser mutua, indicando una decisión firme de vivir este nuevo amor.

¿Quiénes son los hijos de la Toxicosteña de La Casa de los Famosos?

En su línea de vida, sorprendió a muchos comentando que tiene dos hijos que han cambiado su vida desde su llegada, la influencer comentó ante las cámaras que su vida familiar era algo desordenada y razón por la que tiene una relación muy cercana a sus hijitos: “Yo veía que por fin iba a tener algo mío, que iba a tener una familia, que es lo que yo siempre he querido. Decido tener a mi hijo por sobre todas las cosas, pasé mucha hambre, es más, yo creía que el bebé iba a nacer flaco o muy mal. Tengo a mi hijo, Johan. La primera persona que me dijo ‘te amo’ y me abrazó fue mi hijo, yo no sabía qué era eso, él me dio vida".