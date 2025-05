Karina García, de ‘La casa de los famosos’, le pidió a su hija dejar los celos con ella por esta razón

‘La casa de los famosos’ llegó con su segunda temporada siendo transmitido por el Canal RCN, donde un grupo de celebridades colombianas convive en una casa estudio, completamente aislada del mundo exterior y bajo la vigilancia constante de cámaras. Los participantes se enfrentan a desafíos semanales para obtener beneficios, nominan a sus compañeros y el público es el que tiene el poder de votar para salvar a sus favoritos y eliminar a otros concursantes en galas semanales.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Esta sería la forma en la que Karina García podría regresar a ‘La casa de los famosos’, ¿se le cumplirá el deseo?

El programa está a punto de llegar a su fin, donde han sido varios los participantes que han logrado destacarse, uno de ellos fue Karina García, quien fue una de las más recientes eliminadas de ‘La casa de los famosos’, junto a Yina Calderón y Fernando Solórzano.

Sin duda, la paisa ha aprovechado la visibilidad adquirida durante el programa para seguir creciendo cuando de sus redes sociales se trata, sin embargo, no todas las situaciones terminan siendo planeadas y muestra clara de ello, es que en medio de uno de sus más recientes videos, donde la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ expuso que estaba feliz por poder compartir un almuerzo con su familia, mostrando el ‘look’ elegido para aquella ocasión.

Al llegar al lugar, Karina decidió grabar un corto video, donde su hija buscaba subirle el jean que llevaba, ya que se le caía: “Queda muy ancho, mi reina, ¿tú no viste esto antes de salir?" A lo que la paisa respondió: “No, mi amor, pero me gusta, me gusta que me quede así. Posteriormente, su hija aseguró que se le veían los ”calzones", palabras que no terminaron siendo del agrado de Karina, quien reiteró: “Amigos, díganle a mi hija que deje de ser tan celosa, si se me ven los calzones que pasa”.

¿Por qué la hija de Karina García, de ‘La casa de los famosos’ se fue de Colombia?

Karina García, de ‘La casa de los famosos’ tiene una hija mayor llamada Isabella, que, si bien, residió con ella desde su nacimiento, decidió que tomara un nuevo rumbo en Estados Unidos, país en el que adelanta sus estudios y trabaja, teniendo en cuenta las mejores oportunidades que podría tener allí.