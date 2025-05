¿Adiós a Colombia? Yina Calderón tendría gran oportunidad de trabajo en el exterior gracias a La Casa de los Famosos

La recta final de La Casa de los Famosos sigue cargada de giros inesperados. Apenas cuatro días después de la eliminación de Karina García, la producción del reality, conocida como ‘El Jefe’, sorprendió a los televidentes y habitantes con una nueva y repentina salida. La decisión ha generado aún más incertidumbre, pues a diferencia de eliminaciones anteriores, esta vez no se revelarán los porcentajes de votación, y el participante que abandone la casa lo hará de forma aleatoria, aumentando la tensión en el encierro.

Mientras la casa se prepara para esta nueva sorpresa, fuera de ella ya se especula sobre el futuro de una de sus exparticipantes más polémica, Yina Calderón. Se rumorea que, tras su paso por el reality colombiano, Yina podría tener un futuro en el entretenimiento mexicano.

La posibilidad de que sea la “villana” en algún programa del país azteca cobra fuerza, abriéndole nuevos horizontes profesionales. Esta oportunidad estaría influenciada, en parte, por la reciente visita de la influencer mexicana Mane (Manelyk González) a La Casa de los Famosos Colombia, lo que puso el foco en las celebridades colombianas para realities similares en México. De confirmarse, esto representaría un importante salto internacional para la DJ y empresaria, consolidando su controvertida figura más allá de las fronteras colombianas.

¿Qué pasó con Yina Calderón y la noticia de Epa Colombia?

Yina Calderón no es del agrado de muchos, pero esto no impidió para que los televidentes por medio de redes sociales expresaran que fue un acto cruel, que le expusieran de esta manera ante la televisión y que no le permitieran procesar tan lamentable noticia.

“Yina no es de mi agrado, pero psicológicamente lo que le está haciendo RCN es una mierd**! A Karina la trataron superlinda, la trataron de maravilla, no le dijeron nada ABSOLUTAMENTE NADA que la afectara y a Yina la someten a dar una entrevista después de una noticia tan fuerte?“, son algunos de los comentarios que le hicieron al canal.