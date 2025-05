Green Day llega a Colombia el 24 de agosto después de ocho años: conozca precio de la boletería

Es oficial: esta es la fecha en la que Green Day regresará a Colombia después de ocho años

NUERBURG, GERMANY - JUNE 08: American singer Billie Joe Armstrong of the band Green Day performs at the annual Rock Am Ring festival at Nuerburgring on June 08, 2024 in Nuerburg, Germany. (Photo by Gina Wetzler/Getty Images)

(Gina Wetzler/Getty Images)