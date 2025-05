Exparticipante de ‘Yo me llamo’ confesó la adición que enfrentó durante el ‘reality’, “estaba con unas ansias”

Yo me llamo

‘Yo me llamo’ es uno de los programas de entretenimiento más queridos por los colombianos. Pues desde hace varios años el reality de Caracol ha logrado ser todo un éxito en la pantalla, ya que ha cautivado a los televidentes con cada uno de los imitadores que llegan a mostrar su talento a los jurados Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz. Sin embargo, uno de los exparticipantes confesó la adicción que enfrente durante el programa por su hermano.

En este 2025 se dio la llegada de la décima temporada de ‘Yo me llamo’, donde han sido varios los participantes que han logrado destacarse, demostrando así su talento con su artista favorito, camino que no ha sido para nada sencillo y que genera presión para varios de los imitadores.

Hace pocos días, ‘Yo me llamo Fito Páez’ estuvo haciendo parte del programa ‘La Red’, Caracol, donde terminó refiriéndose al duro momento que vivió mientras que hacía parte del ‘reality’, debido al incidente que enfrentó su hermano, luego de que intentaran robarlo:

“Mi hermano sufrió un accidente por manos de delincuentes en Quito, Ecuador, cuando salió de su oficina, manos delincuencias intentaron quitarle la vida por robarle sus pertenencias. Lo agredieron muy fuerte, tuvo heridas por todo su cuerpo, tuvo que ser intervenido, gracias a Dios la eficacia de los médicos pudo ser atendido, tuvo una cirugía bastante larga (…)

Entonces fue algo muy doloroso en su momento, empecé a fumar, a fumar, a fumar, de una manera tremenda, estaba con unas ansias, una angustia, entonces que estoy haciendo acá, mi hermano me necesita, el apoyo de producción, del ‘reality’ fue incondicional todo el tiempo (…) Mis ojos estaban hinchadísimos, llevaba días llorando, llevaba días mal, por más de que mis compañeros me dieron ánimos", fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte del ‘Yo me llamo Fito Páez’.

¿Quién fue el ganador de ‘Yo me llamo Mini’?

Luego de unas excelentes presentaciones, tantos de los niños como de los adultos se abrieron oficialmente las votaciones, donde los televidentes tuvieron la oportunidad de votar por su ‘Yo me llamo Mini’ para que se llevara el premio mayor y asimismo, alcanzara el lugar como el primer ganador de esta fase. Tras el cierre de las votaciones, el ganador de ‘Yo me llamo Mini’ fue José Feliciano.