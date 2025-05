Marcelo Cezán no se quedó callado y le respondió a Melissa Gate en ‘La casa de los famosos’

‘La casa de los famosos 2′ es un ‘reality’ de convivencia que hace parte del Canal RCN desde el 2024, reuniendo a todo un grupo de personalidades en la misma casa, quienes se encargan de entretener al público con sus diferentes personalidades, en medio de amistades y peleas, para así llevarse el premio de los 400 millones de pesos y ser quien apaga las luces de esta casa.

El programa ya entró en su recta final, donde los televidentes ya han elegido a su figura favorita, votando y apoyándolo cuando de las eliminaciones se trata. Una de las favoritas ha sido, precisamente, Melissa Gate, quien desde el inicio dio de que hablar entre los televidentes y los famosos, convirtiéndose así en una de las más votadas, pero también ha sido blanco de críticas cuando de sus ácidos comentarios se trata.

Uno de los hechos que ha sido comentado a través de las redes sociales tuvo que ver con la contundente respuesta a Marcelo Cezán quien tampoco se quedó callado: “Y a Fernando, por arruinar mi juego”, apuntó Melissa mientras que Marcelo aseguró: “A qué juego te refieres, Melissa" y finalmente la famosa reiteró: “Marcelo no sé si tú te ves el 24/7″, finalmente el presentador de ‘La casa de los famosos’ reiteró que sí lo sintonizaba, pero ella estaba hablando del pasado.

Cabe resaltar que los fans de Melissa Gate se encargaron de apoyar sus palabras, así como también asegurar que el mensaje frente a Marcelo terminó siendo más que contundente.

¿Por qué Karina García, de ‘La casa de los famosos’ demandará a Yina Calderón?

Pero, una de las mayores sorpresas tuvo que ver con que Karina García confirmó durante el programa ‘Mañana Express’ que la denuncia en contra de Yina Calderón sigue vigente, esto luego de que Calderón durante el ‘brunch’ asegurara que Karina es ‘scort’ (dama de compañía) y que incluso cuenta con algunas pruebas de esto.

Por supuesto, los presentadores no dudaron en referirse a este tema de manera contundente, asegurando que es una tema muy delicado: “Claro que sí, la verdad es que yo conocí una persona completamente diferente en ‘La casa de los famosos’ que fue Yina, nunca me imaginé que tuviera esos alcances, le brinde cariño, amor, compresión (…) ella tiene sus manías para conseguir sus lo que quiere y nunca me imaginé que fuera inventando cosas de su amiga, de la persona con la que afuera hablaba todos los días, de la persona que aconsejaba, que le decía cosas bonitas".