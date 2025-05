Erika Zapata, de Noticias Caracol, mostró con orgullo su graduación de bachiller; se ganó 11 premios aquella fecha

Una de las periodistas y presentadoras más queridas de Noticias Caracol es Erika Zapata, quien durante más de cuatro años ha hecho parte del informativo, llevándoles a los televidentes los principales hechos que rodean al Valle de Aburrá. La paisa más allá de su pasión por el periodismo, se ha destacado por su estilo cercano y único a la hora de presentar, que precisamente ha sido lo que la ha llevado a ganarse el cariño de los televidentes.

Zapata, con el paso del tiempo, ha logrado adquirir una amplia visibilidad, lo que ha traído consigo un alto número de seguidores, quienes se encargan de compartir cada uno de sus reportajes, pero también resaltar cada una de las cualidades con las que cuenta y su talento ante las cámaras, donde los detalles de su vida privada tampoco pasan de largo.

Uno de los más recientes tuvo que ver con que Zapata compartió una foto de su graduación como bachiller, recordando aquellas buenas épocas que vivió, pues desde muy corta edad tuvo claro su gusto por los estudios lo que la llevó a obtener muy buenas calificaciones y posteriormente ser becada en una universidad en Medellín.

“TBT. Mi graduación del colegio. Uno de los momentos más felices de mi vida. Ese día me gané 11 premios”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Erika Zapata, de Noticias Caracol. Horas más tarde las diferentes palabras por parte de sus fans no faltaron destacando el talento y la disciplina con la que cuenta.

¿Cuál fue la cirugía a la que se sometió Erika Zapata, de Noticias Caracol?

Erika Zapata, de Noticias Caracol, se sometió a un procedimiento especial para tratar su gigantomastia, una condición médica rara que se caracteriza por el crecimiento excesivo y desproporcionado del tejido mamario. Este aumento anormal puede ocurrir en uno o ambos senos y puede desarrollarse de manera rápida y progresiva.

“Cambió mi vida, medio una segunda oportunidad, por eso estoy tan contenta en el día de hoy, yo tenía una patología, una enfermedad que se llama gigantomastia o hipertrofia virginal de los senos, es cuando uno tiene los senos muy grandes y eso genera muchos problemas en mi autoestima durante muchos años. Hasta que un día dije que ya no más, que quería ver mejor, me quería vestir como siempre había querido (…) Me operó el día jueves y miren, estoy totalmente aliviada y muy contenta por todos esos resultados que logré“.