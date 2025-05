Yeison Jiménez le respondió a quienes lo ponen en el mismo nivel de Darío Gómez; “hoy en día es más fácil”

Hace 33 años el municipio de Manzanares, Caldas, vio nacer a uno de los cantantes más destacados del género popular, Yeison Jiménez, cantante al que muchos lo sientan desde ya en la misma mesa de grandes del despecho como Darío Gómez y El Charrito Negro. Ante esta perspectiva, el intérprete de ‘Ni tengo ni necesito’ dejó un contundente mensaje en conversación con PUBLIMETRO COLOMBIA.

Jiménez ya empezó la cuenta regresiva para lo que será una de las presentaciones más importantes en toda su vida, la que se dará el próximo 26 de julio en el Nemesio Camacho El Campín, en la que pretende celebrar su cumpleaños con miles de fans. Este suceso lo convierte en el primero de su nicho en concretar esta presentación, por lo que muchos lo están poniendo por encima del mismo ‘Rey del despecho’; esto dijo al respecto.

“Es muy difícil decirle a las generaciones pasadas que de pronto esta generación puede ser mejor o peor, porque cada quien se queda en la vida con lo que más le gusta de su vida. Yo nunca me he parado en una tarima, -incluso con grandes maestros como Darío Gómez-, a decir, que tengo que ser mejor que él o pasar lo que ellos hicieron, porque estamos hablando de otras épocas”, manifestó Jiménez.

“¿Imagínense qué hubiera sido de Darío Gómez o de Diomedes Díaz si ellos hubieran tenido redes sociales? Ellos hicieron todo con las mínimas herramientas que tenían. Hoy en día nosotros tenemos de todo para hacer una carrera gigante, ellos no; no había internet, para llevar una canción tocaba de manera física. Es incomparable el proceso; hoy en día es más fácil ser cantante que en aquellos tiempos, así que no me comparo con ninguno de mis grandes maestros", añadió el caldense en su intervención con el diario gratuito más grande del mundo.