Karina García, de ‘La casa de los famosos’, aseguró que no tiene la culpa de ser sexy, pero no es bandida

El Canal RCN es un canal nacional con un alto número de audiencia a diario, proporcionando información y entretenimiento a través de producciones como Noticias RCN y ‘La casa de los famosos’, un ‘reality’ de convivencia que ha sido tema de conversaciones en las redes sociales y aún más con la más reciente eliminación de Karina García.

Ante la nueva dinámica de ‘La casa de los famosos’, los televidentes tuvieron la oportunidad en esta ocasión de votar por el famoso que deseaban que saliera de la casa, donde dos personajes, en especial, estuvieron en riesgo como lo fueron Yina Calderón y Karina García, siendo la paisa la eliminada con una mayor votación.

Al día siguiente, Karina estuvo haciendo parte de los respectivos programas ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’, donde las preguntas con respecto a su paso por el ‘reality’ no faltaron, destacando los amoríos que tuvo y también como en cuestión de días su relación de amistad con Yina Calderón y ‘La Toxi’ llegó a su fin de drástica manera, pues hasta habría una demanda de por medio.

Sin embargo, ante el actuar de sus compañeras y las personas que la culpan de meterse en sus relaciones, Karina García respondió a este tema asegurando: “Me gustaría que mostraran las pruebas de a quien yo le quité el marido a ver, que las quiero ver, ¿por qué siempre me la quieren montar por lo mismo? Yo no tengo la culpa de que me miren en verdad, así suene presumida. Yo no tengo la culpa de ser de pronto una mujer sexy, diferente, pero eso no quiere decir que yo sea una bandida. Eso no quiere decir que yo haya irrespetado un matrimonio. Estoy tranquila, esperemos que va pasando. Marcela es mi amiga".

¿Por qué Karina García, de ‘La casa de los famosos’ demandaría a Yina Calderón?

Karina García, de ‘La casa de los famosos’ confirmó la demanda en contra de Yina Calderón, luego de que durante el ‘brunch’ antes de la eliminación, Calderón asegurara que García es ‘scort’ (dama de compañía) y tendría pruebas de ello. Situación que no aceptó Karina llevando esto a la justicia por difamación.