Revelan quién tiene el pie más pequeño de La Casa de los Famosos y es un hombre

‘La Casa de los Famosos 2′ está con su segunda temporada al Canal RCN con un nuevo grupo de personalidades, actores y creadores de contenido, quienes llegaron a convivir en la casa estudio, completamente aislados del mundo exterior y con la vigilancia constante de 60 cámaras.

En una nueva dinámica en la que Yina Calderón y Fernando Solórzano presentaron las curiosidades que no se sabían sobre los participantes.

Un hombre de La Casa de los Famosos es el que tiene el pie más pequeño

“¿Ustedes saben que la persona que menos calza en la casa no es una mujer?“, le dijo Gina a Fernando Solórzano. A lo que el reconocido actor respondió: ”¿A no?" a lo que de inmediato la polémica creadora de contenido respondió: “¡Es peluche! (risas) se imaginan ese pie de Norma así (se mide el ante brazo hasta el codo) y y el de Peluche así (se mide cerca de la muñeca). Así que es Peluche que calza 35.5″.

El tema del tamaño del pie y su relación con la medida del órgano sexual masculino siempre ha estado relacionado y fue lo primero que comentarios algunos de los seguidores del programa.

Sin embargo, diversos estudios científicos han analizado esta creencia y no han encontrado una correlación significativa entre el tamaño del pie (o incluso el de las manos o la altura) y el tamaño del pene. Una investigación publicada en el British Journal of Urology International concluyó que no hay evidencia suficiente para afirmar que esas medidas corporales externas puedan predecir con precisión el tamaño del pene.

Este mito se mantiene pero más por creencias populares y estereotipos, pero que desde el punto de vista médico, no tiene sustento real.