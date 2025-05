Franklin Ramos expulsó a Amparo Grisales de su peluquería por mal comportamiento con empleados

El reconocido estilista colombiano Franklin Ramos, una figura influyente en el mundo de la moda y la belleza en Colombia, ha causado revuelo al revelar detalles de un incómodo incidente ocurrido en su propia peluquería. Durante una conversación franca y sin filtros con la periodista Eva Rey en su programa “Desnúdate con Eva”, Ramos confesó haber tenido que tomar una drástica decisión con una famosa celebridad colombiana debido a su comportamiento irrespetuoso hacia su equipo de trabajo. Aunque en un principio no se mencionó directamente el nombre, las pistas a lo largo de la entrevista surgieron naturalmente.

Franklin Ramos echó a Amparo Grisales de su peluquería

Las pistas empezaron a apuntar hacia Amparo Grisales desde que el estilista mencionó: “A la diva de Colombia, a una mujer que habla mucho de la espiritualidad, habla mucho de todo. He echado a muchas mujeres de mi espacio porque sobrepasan el límite del respeto a las demás personas. Han tratado mal a mis empleados. Yo tengo una empleada que amo y adoro y que ha dedicado su vida y eso es algo que yo valoro. La empezó a tratar mal y yo dije ‘No, así no, y te voy a pedir el favor que te vayas porque no lo voy a permitir’”.

La revelación, hecha en el característico tono directo de Eva Rey, ha generado una ola de comentarios y reacciones en el mundo del entretenimiento. En medio de la entrevista, los internautas llegaron a sospechas de Diva Jessurum, pero al revelar detalles del comportamiento de la mujer, terminaron acertando en que fue Amparo Grisales.

Esto, sumado a que Eva Rey mencionó que la involucrada también la bloqueó a ella en Whatsapp, y en redes sociales. Fue en el espacio digital de Eva Rey donde Franklin Ramos se sintió cómodo para abrir su corazón sobre este y otros temas relacionados con su trayectoria y las dinámicas a veces complejas del mundo de la farándula. La periodista, conocida por su estilo directo y por generar conversaciones reveladoras con sus invitados, logró que Ramos se sincerara sobre este episodio que, aunque no es reciente, sigue generando interés por la magnitud de los personajes involucrados.

Este incidente pone de manifiesto la importancia de mantener un ambiente de trabajo respetuoso y profesional en cualquier ámbito, incluyendo el glamuroso mundo de la belleza y el entretenimiento. La decisión de Franklin Ramos de no tolerar el mal comportamiento, incluso proviniendo de una celebridad de la talla de Amparo Grisales.