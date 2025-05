Carolina Cruz habló de la especial sensación que tuvo tras la elección del papa León XIV

Tras el fallecimiento del Papa Francisco, el cónclave eligió a quién será el líder de la Iglesia Católica en los próximos meses y su elección ha dado mucho de que hablar. La misma Carolina Cruz contó como vivió este especial momento histórico y las sensaciones que les dejó el anuncio de León XIV.

El cardenal elegido es Robert estuvo varios años está profundamente ligada a Perú, nación de la cual obtuvo la nacionalidad y cuyo idioma español domina a la perfección; además muchos están afirmando que Francisco tendrá un sucesor en las decisiones que León XIV va a tomar durante su mandato.

La presentadora Carolina Cruz, de Caracol, le agradeció al canal por su cubrimiento y además afirmó que sintió paz en su corazón al ver saludar desde el balcón a León XIV.

¿Por qué denunciaron a Robert Prevost por encubrimiento?

Ana María Quispe, una de las víctimas, relató que fue agredida a los 9 años, cuando formaba parte del grupo de infancia misionera de su comunidad. Según su testimonio, el ataque ocurrió en una casa parroquial durante una visita que realizó por encargo de su madre.

“Era el cumpleaños del padre Eleuterio (Vásquez Gonzales). Mi mamá le preparó un queque y me dijo ‘anda, llévale’. El padre no estaba, abrió la puerta Ricardo Yesquén (otro cura). Él me sentó en sus piernas y empezó a besarme”, narró Quispe ante las cámaras del programa peruano.

De acuerdo con la investigación periodística, el sacerdote denunciado admitió los hechos ante Prevost. Sin embargo, en lugar de ser apartado o denunciado a las autoridades civiles, simplemente fue trasladado a otra sede eclesiástica.